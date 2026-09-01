Vox designa a Segovia (Huelva) como portavoz de la Comisión de Presidencia y a Eiberle de la Comisión de Universidades

El parlamentario andaluz de Vox por Huelva Rafael Segovia. - VOX HUELVA

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Huelva en el Parlamento de Andalucía, Rafael Segovia, ha sido designado portavoz en la Comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a la vez que asumirá la responsabilidad de vocal en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural durante la XIII Legislatura. Por su parte, María Eiberle, estará al frente de la portavocía de la Comisión de Universidades, Industria, Energía e Innovación; al tiempo que será vocal en la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rafael Segovia, nacido en Huelva en 1959 y licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Cádiz, ejerce como médico de familia en la consulta privada, actividad que compagina con su labor parlamentaria. Fue diputado del Grupo Parlamentario Vox Andalucía en las dos anteriores legislaturas.

Por su parte, María Eiberle, Graduada en Finanzas y Contabilidad, ha desarrollado su carrera profesional como gerente desde hace más de siete años en una empresa del sector industrial en Huelva. Cuenta con experiencia en el sector inmobiliario, es experta en gestión de equipos, dirección, auditoría y formación; y proviene de una familia ganadera de ovino y vacuno, por lo que cuenta con amplios conocimientos en el sector primario.