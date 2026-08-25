WWF dice que la Junta "no cumple" la recomendación de la Unesco de restaurar los corredores ecológicos de Doñana

Cultivos en el entorno de Doñana. - SANTI DONAIRE/WWF

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La organización ecologista WWF ha advertido este martes de que la Junta de Andalucía "continúa sin cumplir" con la recomendación de la Unesco para restaurar los corredores ecológicos de Doñana, una medida considerada "piedra angular" del Plan Especial de 2014.

En una nota, la entidad ha señalado que ha analizado el espacio mediante ortofotografías e imágenes satelitales y que, "una década después de la entrada en vigor del plan, estos corredores siguen sin ser funcionales" y "una parte de ellos están ocupados por invernaderos y otras infraestructuras".

En concreto, la organización apunta que en un informe realizado por WWF se ha detectado "la presencia de 140,2 hectáreas de cultivos bajo plástico e invernaderos, 83 balsas de riego y 66 pozos agrícolas dentro de estas zonas de corredores ecológicos, relacionados con la actividad agrícola". A juicio de WWF, esta situación "demuestran la permisividad de la ocupación indiscriminada por parte de las administraciones esta zona", lo que "se suma a la problemática de la sobreexplotación del acuífero".

Asimismo, WWF señala que de las ocho medidas relacionadas con la conectividad ecológica contempladas en el Plan Especial, "ninguna se ha completado hasta el momento, a pesar de que algunas son incluso prioritarias", así como subraya que "el 75% de las medidas ni siquiera han empezado a implementarse, y del 25% restante solo se han llevado a cabo parcialmente".

El coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha avisado "la recuperación de los corredores ecológicos es vital para el futuro de Doñana" pero que, "sin embargo, la Junta de Andalucía no está haciendo los deberes y sigue sin implementarse en campo".

"Esto dificulta la conectividad de Doñana y el importante papel que deberían tener los cauces para recuperar las aguas superficiales que llegan a Doñana y el impacto de erosión que genera la ocupación de cultivos bajo plástico y su conexión con las aguas subterráneas", ha manifestado.

Finalmente, la organización ha recordado que el organismo de Naciones Unidas volvió a advertir en julio que el ritmo de recuperación es "insuficiente", insistiendo en que Doñana "corre el riesgo" de ser incluida en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro "si no se aplican medidas correctoras urgentes".