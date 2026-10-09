Zoido asegura que Europa "necesita a Huelva" para "ganar la batalla geopolítica que se avecina"

El eurodiputado Juan Ignacio Zoido, junto a otras autoridades, este viernes en Huelva. - CÁMARA DE COMERCIO DE HUELVA

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo escenario geopolítico internacional, los retos que afronta Europa y sus consecuencias para España y para el tejido empresarial han centrado este viernes el encuentro, patrocinado por el Ayuntamiento de Huelva, del Club Cámara que ha contado con la participación del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, quien ha asegurado que Europa "necesita a Huelva" para "ganar la batalla geopolítica que se avecina".

Bajo el título 'El fin de la inocencia: Europa y España en la batalla geopolítica', el encuentro ha analizado las "profundas transformaciones" que está experimentando el escenario internacional y la necesidad de que Europa "afronte esta nueva realidad desde una posición de mayor unidad, fortaleza y capacidad de respuesta", ha indicado la organización en una nota.

El eurodiputado y exministro del Interior ha destacado el papel que juega la capital y la provincia de Huelva en los "nuevos retos" geopolíticos del país y del continente.

"En Huelva se juega todo, desde el desafío de la seguridad y defensa de Europa hasta la protección de nuestras infraestructuras críticas o nuestra seguridad económica, sin olvidar sectores tradicionales de la provincia como la agricultura o la minería", ha dicho.

Por el lado de la seguridad y defensa, Zoido ha destacado que Huelva tiene uno de los centros "más demandados" para ensayos de drones, "una tecnología en auge que está cambiando el panorama de la defensa en la guerra de Ucrania".

Desde el año 2024, el aeródromo de 'La Atalaya' funciona como un lugar "de vanguardia" para testear objetos no tripulados, con una elevada demanda.

Por estas razones, sumadas a la "ubicación geográfica única de la provincia, conectando el Atlántico y el Mediterráneo", el eurodiputado demandó "más y mejores conexiones ferroviarias" para la capital. "De poco vale tener esta ubicación si no es para mover de forma ágil maquinaria pesada, materiales y personal si fuera necesario", ha dicho.

MINERÍA Y FRUTOS ROJOS

En lo relativo a la seguridad económica, Juan Ignacio Zoido ha colocado a la provincia como un "tesoro mineral europeo". "La Comisión calcula que el mineral más demandado por la UE en 2050 será el cobre, indispensable para nuestra transformación energética y económica", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a que los proyectos mineros onubenses y de toda Andalucía "contribuyan a disminuir la dependencia europea de otros socios para conseguir materias primas críticas para nuestra industria".

Por último, se ha referido al sector de los frutos rojos y la agricultura onubense y ha afirmado que "un continente que no puede alimentarse a sí mismo es tan vulnerable como uno que no puede proteger sus fronteras".

En este bloque, Zoido puso la nota sobre la herramienta "más necesaria y escasa" para el campo, el agua, mencionando la primera iniciativa de una institución europea como el Comité de las Regiones que, "a propuesta de su próximo presidente, Juanma Moreno, aprobó una resolución para pedir más inversiones europeas a las regiones que acusan un estrés hídrico más elevado".

LA "IMPORTANCIA" DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la importancia de esta cita como "un espacio de referencia para acercar a Huelva el análisis y el conocimiento sobre los grandes asuntos que están marcando nuestro presente y nuestro futuro".

En este sentido, ha señalado que "el nuevo escenario geopolítico al que se enfrenta Europa, marcado por las guerras, las tensiones entre bloques y una creciente competencia internacional, tiene también una repercusión directa sobre nuestra economía, nuestras empresas, la energía, las inversiones y las oportunidades de crecimiento".

Por ello, ha defendido la importancia de que el tejido empresarial onubense pueda contar con espacios de análisis que permitan afrontar estos retos "con más información y perspectiva".

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha destacado que "ante un mundo cada vez más complejo, creo que hay algo que debemos tener muy presente: la importancia de permanecer unidos en torno a una Europa fuerte, cohesionada y capaz de defender sus valores, sus intereses y su modelo de convivencia".

El encuentro ha contado con la participación de representantes del tejido empresarial y de la sociedad onubense y se enmarca en la programación del Club Cámara Huelva, una iniciativa de la Cámara de Comercio.