El Ayuntamiento abre la renovada Casa Colón al público el 20 de julio con una jornada de puertas abiertas

La Casa Colón de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, celebrará el próximo 20 de julio, a partir de las 11,00 horas y hasta las 15,00 horas, una Jornada de Puertas Abiertas en la Casa Colón para mostrar a la ciudadanía el resultado de la rehabilitación integral del emblemático edificio, una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la jornada, las personas asistentes podrán participar en visitas guiadas que les permitirán conocer las principales actuaciones realizadas, así como descubrir la historia y el valor patrimonial de uno de los edificios más representativos de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que el objetivo es "potenciar una oferta cultural y turística que gire en torno a la recuperación del Legado Británico, con la Casa Colón como eje principal, bajo un modelo sostenible, innovador y respetuoso con el medio ambiente".

En este sentido, ha recordado que la actuación responde a los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en materia de transición ecológica, eficiencia energética y mejora de la competitividad del destino. La intervención ha supuesto una rehabilitación integral del inmueble, con actuaciones como la restauración de la fachada, la renovación del histórico Salón de Chimeneas, la reforma de la actual sala de exposiciones y del antiguo espacio de Huelva TV, además de importantes mejoras en accesibilidad y en la urbanización interior de la parcela, de más de 1.000 metros cuadrados.

El proyecto también ha apostado por la sostenibilidad mediante la restauración de ventanas y pórticos, la implantación de sistemas de climatización e iluminación de alta eficiencia, así como soluciones de monitorización y telegestión que mejoran el rendimiento energético del edificio. La nueva distribución de la Casa Colón convertirá el inmueble en el principal espacio de acogida turística de la ciudad.

La planta baja albergará la nueva Oficina de Turismo y un espacio polivalente para eventos en el Salón de Chimeneas, mientras que la primera planta acogerá dos nuevos espacios dedicados a divulgar la historia de Huelva y del propio edificio: el Centro de Interpretación del Legado Británico y el Centro de Interpretación de la Casa Colón.

El renovado vestíbulo actuará como punto de recepción y distribución de visitantes, adaptado a la creciente afluencia turística y diseñado para compatibilizar la atención al público con la celebración simultánea de actividades y eventos.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

La rehabilitación culminará el próximo mes de septiembre con una segunda fase centrada en la innovación tecnológica, que transformará la visita en una experiencia inmersiva. El proyecto incorporará recreaciones digitales en tres dimensiones, contenidos audiovisuales, una aplicación de visita guiada con hologramas en realidad aumentada, un recorrido virtual y gafas de realidad virtual que permitirán revivir espacios desaparecidos, como el histórico Salón Comedor del antiguo Hotel Colón.

Gracias a un exhaustivo trabajo de investigación y documentación, los visitantes podrán viajar al pasado para descubrir la huella de la presencia británica en Huelva, contemplar la evolución urbana de la ciudad --con recreaciones del Muelle de la Compañía Río Tinto o del complejo original del Hotel Colón-- y conocer a algunos de los personajes históricos vinculados al edificio.

El horario de la jornada será de 11,00 a 15,00 horas. Las visitas guiadas se desarrollarán en tres turnos desde los jardines de la Casa Colón (no requieren de inscripción previa): De 12,00 a 13,00 horas; de 13,00 a 14,00 horas; y de 14,00 a 15,00 horas.