El Ayuntamiento comprará el cabezo de San Pedro y anuncia un "nuevo tiempo" en "defensa" del patrimonio de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la inauguración de las I Jornadas de Patrimonio de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este jueves "la apertura de un nuevo tiempo para el patrimonio de Huelva" y ha anunciado tres actuaciones que marcan esta nueva etapa: el inicio del procedimiento para la compra del Cabezo de San Pedro, el acuerdo alcanzado con Moeve para apoyar económicamente las actuaciones arqueológicas y la continuidad de las excavaciones en la Plaza de la Vera Cruz.

Así lo ha indicado durante la inauguración de las I Jornadas de Patrimonio de la ciudad, celebradas en la Casa Colón como punto de encuentro entre profesionales y especialistas de diferentes ámbitos vinculados a la protección, investigación, gestión y puesta en valor del legado histórico y arqueológico de Huelva.

Pilar Miranda ha explicado que, tras alcanzar un acuerdo con la familia Domínguez Roqueta para hacer posible la adquisición del Cabezo de San Pedro, el Ayuntamiento inicia ahora el procedimiento para formalizar la compra en las "próximas semanas" una vez completados los trámites correspondientes.

Miranda ha agradecido públicamente la disposición de la familia, destacando que este acuerdo "permitirá avanzar hacia la recuperación y puesta en valor de un enclave de especial relevancia arqueológica para la ciudad" y ha avanzado la posibilidad de convertir el enclave en un "gran parque arqueológico".

El Cabezo de San Pedro conserva vestigios de diferentes etapas históricas, entre ellos "un lienzo de la muralla más antigua de Occidente" y los cimientos del castillo medieval, y se incorporará al proceso de recuperación arqueológica junto al Cabezo de La Joya.

El segundo de los anuncios realizados durante la jornada ha sido el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y Moeve, mediante un convenio de carácter indefinido y con una aportación económica anual destinada a respaldar los trabajos arqueológicos y que permitirá continuar las actuaciones iniciadas en la Plaza de la Vera Cruz --cuyos trabajos se retomarán en las próximas semanas-- y, posteriormente, extender los trabajos al Cabezo de San Pedro.

La Plaza de la Vera Cruz contará con una carpa especial para proteger los restos durante los meses de lluvia e invierno y se mantendrá compatible con programas de visitas para acercar estos hallazgos a la ciudadanía.

Miranda ha situado estos tres pasos --la compra del Cabezo de San Pedro, el acuerdo con Moeve y la continuidad de los trabajos en la Vera Cruz-- como actuaciones concretas dentro de una estrategia municipal orientada a "proteger, investigar, conservar y acercar a la sociedad" el patrimonio arqueológico de Huelva.

JORNADA DE PATRIMONIO

La I Jornada de Patrimonio nace como un foro abierto a profesionales y colectivos relacionados con la arqueología y el patrimonio desde diferentes perspectivas: el ámbito académico, la investigación, las administraciones públicas, la gestión privada, la conservación, la difusión y otras disciplinas que intervienen en el estudio y gestión del patrimonio arqueológico.

La jornada está además abierta a toda la ciudadanía y a cualquier persona interesada en la arqueología y la historia de Huelva. El programa se articula en torno a dos mesas redondas.

La primera, dedicada al patrimonio arqueológico, cuenta con la participación del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; Juan Campos, catedrático jubilado de la Universidad de Huelva; Juan Carlos Vera Rodríguez, profesor titular de la Universidad de Huelva, y Alfredo Mederos Martín, profesor titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid.

La segunda mesa aborda la gestión del patrimonio y reúne al segundo teniente de alcalde y concejal responsable de Economía, Hacienda, Patrimonio y Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz; el responsable de Comunicación de Moeve y Fundación Moeve en Huelva, Narciso Rojas; el presidente de ArqueoHuelva, Jorge Cotallo, y el director de proyectos de Ánfora Gestión Integral del Patrimonio, Diego González Batanero.

Con esta programación, las jornadas pretenden favorecer el intercambio de conocimiento y el debate entre las distintas disciplinas y agentes que intervienen en la investigación y gestión del patrimonio, así como abordar las fórmulas para garantizar su conservación y facilitar su divulgación y conocimiento por parte de la sociedad.

Durante la apertura, la alcaldesa ha reivindicado además el patrimonio como "un activo cultural, histórico y social de la capital", destacando la necesidad de que los restos arqueológicos "no permanezcan ocultos, sino que puedan ser investigados, conservados y, cuando las condiciones lo permitan, mostrados y disfrutados por la ciudadanía".

ACTUACIONES REALIZADAS Y MESAS

En este sentido, ha recordado las actuaciones desarrolladas en la Plaza de San Pedro y ha avanzado la próxima puesta en valor del puerto tartésico coincidiendo con la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, fruto de la colaboración con la Junta de Andalucía.

La I Jornada de Patrimonio se plantea así como una cita de carácter anual para reunir a quienes investigan, protegen, gestionan y divulgan la historia de Huelva, favoreciendo la conexión entre conocimiento científico, gestión patrimonial y ciudadanía.

En el primer debate el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ha destacado la relevancia de la adquisición del Cabezo de San Pedro y el cambio que supone incorporar este enclave al patrimonio de la ciudad, hasta ahora de titularidad privada.

En esta línea, ha subrayado que el yacimiento, además de su valor arqueológico, ofrece una perspectiva privilegiada sobre Huelva y tiene potencial para convertirse en uno de los grandes atractivos históricos y culturales de la ciudad, favoreciendo tanto la investigación como su conocimiento por parte de la ciudadanía y su proyección turística.

En la segunda mesa redonda, Francisco Muñoz ha destacado la importancia de que el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico de Huelva llegue a la ciudadanía a través de la divulgación y de iniciativas como las visitas a los espacios recuperados.

Ha señalado que descubrir el pasado de la ciudad debe contribuir también a fortalecer "el conocimiento y el orgullo de pertenencia de los onubenses" y ha incidido en que la gestión del patrimonio requiere abordar también sus dimensiones jurídica, patrimonial y económica.

El responsable de Comunicación de Moeve y Fundación Moeve en Huelva, ha situado la identidad como uno de los principales objetivos de esa transferencia del conocimiento arqueológico a la sociedad, planteando la necesidad de que la ciudadanía conozca su pasado y pueda incorporarlo a la identidad colectiva de Huelva.