Ayuntamiento de Huelva abre el lunes el plazo para inscribirse en el sorteo de figurantes de la Cabalgata de Reyes Magos

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva abrirá el próximo lunes el plazo de inscripción para participar en el sorteo de figurantes de la Cabalgata de Reyes Magos de 2026, que se podrá realizar del 3 al 7 de noviembre. Las personas interesadas pueden consultar en la web municipal las bases que rigen esta convocatoria.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Consistorio de la capital, Nacho Molina, ha explicado que los figurantes deberán tener entre 5 y 12 años cumplidos a fecha de 5 de enero de 2026, y podrán participar todos los niños y niñas nacidos o residentes en Huelva capital que no hayan salido de figurantes en cabalgatas anteriores, con el objetivo de ofrecer esta experiencia al mayor número posible de pequeños onubenses. Asimismo, los menores que se inscriban junto a hermanos o hermanas participarán con el mismo número en el sorteo.

Así, Molina ha anunciado que, como novedad este año, una de las carrozas de la cabalgata estará dedicada a una entidad benéfica de la ciudad, que será la encargada de seleccionar a los niños y niñas que participen en ella.

"De esta forma, queremos que la ilusión y la magia de la noche de Reyes llegue también a quienes más lo necesitan, reforzando el carácter solidario de esta celebración tan querida por los onubenses", han apuntado.

Las solicitudes para formar parte del sorteo deberán presentarse en las dependencias de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, situadas en el Pabellón de Poniente de la Casa Colón, en horario de 10,00 a 13,00 horas. El listado de admitidos al sorteo se hará público el 14 de noviembre en el tablón de anuncios de la Casa Colón, donde se podrán presentar reclamaciones del 17 al 21 de noviembre, ambos inclusive. En caso de no presentarse reclamaciones, el listado provisional pasará automáticamente a definitivo.

El sorteo público se celebrará el lunes, 5 de diciembre, a las 10,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva, y al día siguiente se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Colón la relación de agraciados y suplentes. Los seleccionados serán posteriormente citados para la asignación de carroza y vestuario, así como para recibir toda la información necesaria sobre su participación en el desfile.

Todos los menores deberán asistir acompañados durante la cabalgata por un adulto responsable, que además deberá participar previamente en una charla informativa sobre seguridad organizada por el Ayuntamiento, que se celebrará el 2 de enero, a las 10,00 horas, en la Sala A de la Casa Colón. El padre, madre o tutor legal deberá asimismo firmar una declaración responsable y de derechos de imagen.

En caso de que algún participante no pudiera asistir finalmente a la cabalgata, deberá comunicarlo con antelación al Consistorio, a fin de poder cubrir la plaza con alguno de los suplentes y dar así la oportunidad a otros niños y niñas de disfrutar de esta cita tan especial. Las bases completas del sorteo y los formularios de inscripción se encuentran disponibles en la web municipal.