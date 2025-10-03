Ayuntamiento presenta Choquerat, experiencia multidisciplinar para situar a Huelva en mapa cultural

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado este viernes Choquerart, una novedosa experiencia multidisciplinar que reunirá los próximos 19 y 20 de diciembre en la Casa Colón a una treintena de artistas que ofrecerán una programación transversal e inclusiva que integra desde actuaciones musicales hasta actividades formativas, exposiciones y propuestas gastronómicas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, impulsada por NOON Culture y Golden Soul Records, con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, el concejal ha explicado que se trata de "una original propuesta que busca situar a la ciudad en el mapa cultural contemporáneo, proyectando su identidad local", ya que "será un plataforma para dar visibilidad al talento local, pero a la vez servirá para dar a conocer Huelva fuera de nuestras fronteras conectando con referentes nacionales e internacionales de la cultura electrónica y contemporánea".

De este modo, según ha continuado Molina, el Ayuntamiento, "en su afán por ofrecer una programación diversa y para todos los públicos, se suma a esta nueva iniciativa que supone además una oportunidad única para atraer turismo cultural a Huelva, fomentando el espíritu de comunidad y generando orgullo choquero".

"Por tanto, agradecer a este grupo de artistas locales el que hayan traído esta interesante propuesta a nuestra ciudad y animar a todos los amantes del arte y la cultura contemporánea a que acudan los próximos 19 y 20 de diciembre a la Casa Colón para disfrutar de una experiencia única, en la que Huelva y el talento onubense en todos sus ámbitos serán los protagonistas", ha remarcado.

Por su parte, los organizadores del evento, Germán Prieto y Adrián Fernández, han agradecido al Ayuntamiento su apoyo y han asegurado que Choquerart "no es solo una experiencia, es un proyecto de ciudad en el que el NOON Culture, con su trayectoria en experiencias electrónicas innovadoras, y Golden Soul Records, con su reputación en la escena nacional, garantiza un evento con solidez artística, organizativa e institucional".

"Esta iniciativa va a mostrar a Huelva como escenario de creación y vanguardia que no deja a nadie fuera", ya que "lo que se presenta es una experiencia que no deja a nadie fuera y en el que van a poder participar familias, colectivos locales y centros educativos, siempre con el orgullo de ser choqueros como protagonistas", han señalado.

En la presentación del evento también han intervenido los artistas que van a participar en la primera edición de Choquerart, como son Laura Olmedo de Onujazz y Víctor Bañuls, Matrioska, quienes han agradecido al ayuntamiento y a los organizadores "esta oportunidad, con artistas de primer nivel" y sobre todo en un evento que, es "multidisciplinar, uniendo la música electrónica con la parte orgánica, dos mundos que siempre han estado muy separados, por tanto una innovación que merece la pena destacar y que se va a hacer desde Huelva".

PROGRAMACIÓN

Respecto a la programación, hay que señalar que el cartel de Choquerart combina nombres consagrados de la música electrónica con propuestas emergentes. Así, contará con Cora Novoa, con su sesión 'The Eternal Circle A/V Live', pionera de la electrónica española, artista interdisciplinar y fundadora de Seeking the Velvet, quien llega con un directo audiovisual innovador acompañado de Tirador Live VJ. También participa Undo Live!, figura clave de la escena barcelonesa, con más de dos décadas de trayectoria entre la electrónica underground y el house más sofisticado.

Además, Pirámida & Isabel Martín Live!, uno de los proyectos "más singulares" del panorama experimental español, que mezcla electrónica, voz y performance en directo. Y a ellos se suman artistas como Aleito, Fran Salas, Profeta Garrido, Perfect Kombo, Trizia Nice & Dj Inesq, Onujazz Electronic Jam, Matrioska, MerxRey, Showcase Anunnakis, M'Oh, Synthesized, Dj Mike, Julio P, Lalo Malo, Mr. Slow, Dani P, Iacob, Herman Priet, Avant_Y, Cápsula Bailando en Casa, Wave Trip, Pavonne, entre muchos otros.

Respecto a los talleres, exposiciones y gastronomía, se impartirá el taller 'Masterclass de mezcla, síntesis musical, Música con Frutas', con pintura en vivo y reciclaje creativo; también se podrá visitar las exposiciones 'Flyer de la Época', 'Fotos Raves 2000' y la muestra de Merchan Deejayskin, que conectan pasado y presente de la cultura electrónica; y respecto a la propuesta gastronómica Los Maestres y La Pierotti Pizzería.

La venta de entradas estará disponible en la web www.entradas.huelva.es a partir de la semana que viene y en www.noonmusicamoderna.com .