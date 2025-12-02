El Belén del Ayuntamiento de Huelva recrea la Plaza de la Constitución, "espacio central de la vida onubense"

Inauguración del Belén del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado este martes su tradicional Belén en el Patio Consistorial, uno de los actos más simbólicos con los que la capital da oficialmente la bienvenida a la Navidad. Este año el nacimiento rinde homenaje al 75 aniversario de la actual Casa Consistorial, inaugurada en 1950, recreando para la ocasión de forma minuciosa la Plaza de la Constitución, "un espacio central de la vida urbana onubense".

La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada por la corporación municipal, ha sido la encargada de abrir las puertas "del Belén de todos los onubenses", acompañada por las voces del Coro del Colegio María Inmaculada, que ha interpretado varios villancicos durante el acto, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El Belén, de estilo tradicional y marcado acento local, ocupa una superficie de ocho por cuatro metros y ha sido realizado por Esther Macías, colaboradora habitual de Antonio Quiñones, quien ha permanecido en un segundo plano en esta ocasión por motivos personales. Miranda ha agradecido "los largos meses de trabajo, la laboriosidad, el detalle y el cariño puesto en cada pequeño guiño a la Huelva de siempre".

La composición permite reconocer la plaza vista desde la Gran Vía, la antigua calle San Francisco, los soportales, los bancos modelo 'Huelva', el enrejado de las fachadas, las palmeras o la llegada de los Reyes Magos por la propia calle San Francisco. Además del Misterio, la Anunciación y los Reyes Magos, el Belén incorpora escenas y guiños a la memoria colectiva de Huelva.

La alcaldesa ha invitado a los onubenses "a emocionarse y recrearse en cada detalle de este espacio tan señero de la ciudad que recoge nuestro belén" y ha animado a la ciudadanía a visitar el resto de Nacimientos repartidos por toda la ciudad, "manteniendo viva esa tradición tan nuestra de salir a ver y disfrutar de los belenes en Navidad".

Al respecto, ha recordado que "los belenes son una seña de identidad de nuestra cultura, un legado que se remonta al siglo XV y que debemos conservar y difundir". De otra parte, Pilar Miranda ha anunciado que en enero se inaugurará, en el rehabilitado Espacio Santa Fe, una exposición que reunirá las réplicas de los ocho edificios emblemáticos de la ciudad que Antonio Quiñones ha recreado en los belenes municipales de los últimos años, entre ellos el Barrio Obrero, La Placeta, la Plaza de las Monjas, Méndez Núñez-Concepción o la propia Plaza de la Constitución.

El Belén del Ayuntamiento estará disponible hasta el 4 de enero, con horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas; el 24 y 31 de diciembre, solo en horario de mañana; y el 25 de diciembre y el 1 de enero, únicamente por la tarde.

Con el objetivo de "contribuir a conservar y transmitir a los onubenses este patrimonio" y "mantener viva la tradición de salir a ver y disfrutar de los belenes" en Navidad, en la página web www.navidad.huelva.es se puede consultar un listado de propuestas, con fechas, horarios y diferente información para descubrir los Nacimientos en distintos puntos de la capital que se pueden visitar gratuitamente.