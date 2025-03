La Casa Colón de Huelva acoge el 20 de marzo la representación del nuevo espectáculo cofrade 'El Palermasso'

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, acompañado por el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cruz, Rafael Millán; ha presentado este lunes el espectáculo teatral de 'El Palermasso', una web serie cofrade de humor que "arrasa en Youtube" y que llegará a la Casa Colón el próximo 20 de marzo.

La función de humor cofrade repite en Huelva tras el éxito cosechado en 2023 con una única representación de la obra 'Función Principal... Puñales de Plata', dirigida por Julio Fraga, quien también ha participado en la presentación del evento, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

El edil ha explicado que "en esta irónica y especial trama" llevada al teatro los protagonistas reviven algunos de "los mejores gags" de la serie, "siempre desde el respeto, el cariño y la risa cómplice, con el universo que rodea a las hermandades de nuestra Semana Santa como protagonista y reflejando con humor cómo somos los cofrades".

Por este motivo, Molina ha animado a los onubenses, y no solo al público cofrade, a que acudan al palacio de congresos de la Casa Colón a "disfrutar" de este espectáculo, "que saca el lado caricaturesco del mundo cofrade y en el que los espectadores van a poder disfrutar de noventa minutos de humor llenos de carcajadas que no se van a poder contener".

En este sentido, el hermano mayor de la Santa Cruz ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva la cesión del palacio de congresos de la capital y además ha puesto el foco en el carácter benéfico de esta representación, "ya que lo recaudado nos va a ayudar a continuar con nuestra obra social que como sabéis está centrada en la Fundación Laberinto, en Piel de Mariposa, en Avadi Down y en Aones, además de toda la ayuda que intentamos prestar a nuestra parroquia, así que esperamos que la Casa Colón pueda colgar el cartel de no hay billetes".

Por su parte, el director de la obra ha destacado que se trata de una obra para todos los públicos, "ya que al que no le guste la Semana Santa ni le guste el teatro, le va a gustar; al que le guste la Semana Santa y no le guste el teatro, le va a gustar; al que no le guste la Semana Santa, pero le guste el teatro, le va a gustar; y al que le guste la Semana Santa y además le guste el teatro, le va a gustar mucho más".

Fraga también ha afirmado que una característica importante que tiene este espectáculo es que tiene ese humor andaluz, "un humor que aparte de hacerte reír te hace reflexionar, te hace pensar y te hace emocionarte".

LA OBRA

Respecto al argumento, se trata de una comedia de enredo en la que se mantiene el espíritu de la exitosa webserie original, por lo que "la obra promete grandes dosis de emoción, intriga y risas sin parar durante 90 minutos".

En esta ocasión, la 'Casi Antigua, Leal, Ilustre, Fervorosa, Impertinente Hermandad de los Santísimos Días de Asuntos Propios, Nazarenos con Alpargatas de Esparto y Cintas de Doble Cara, San Cirios de Parafina y Guardabrisas Eléctricos, con Collación y Guarda al Barrio de las Alegrías del Fin de Semana y su Madre Santísima, porque madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle', la cofradía de 'El Palermasso', está a punto de acometer su salida procesional.

La mala gestión de la anterior Junta de Gobierno ha obligado a hacer cambios en la dirección de la misma y eso ha provocado envidias, frustraciones, peleas, etc. Nos encontramos ante una hermandad polarizada. Los besos entre ellos son como los de Judas y los puñales de plata se clavan por la espalda. Para colmo, el nuevo hermano mayor ha conseguido que el Papa Francisco bendiga a toda la corporación ese día in situ en la iglesia y están esperando la llegada del sumo pontífice.

La obra vuelve a estar capitaneada por el famoso actor Antonio Garrido, quien estará acompañado sobre las tablas por el malagueño Juanma Lara, conocido por sus papeles en 'El Príncipe', 'Amar es para siempre' o 'Servir y proteger' y por los incondicionales de la webserie, Isidro Pillín y José Luis Penella 'Blis'.

Destaca también de este montaje la escenografía, diseñada y producida ex profeso por 16 Escalones, la productora de Manu Sánchez, para dar juego a los diferentes ambientes, vistiendo con sobriedad el espacio, donde los cambios de luces aportan dramatismo a los personajes en las escenas de más intensidad.

Igualmente, los efectos de sonido y el acompañamiento musical con marchas de Semana Santa son claves para completar la recreación de la iglesia donde sucede la historia. Las entradas ya se encuentran disponibles en la web momotickets.com y los interesados pueden encontrar toda la información en las redes sociales de la Hermandad de la Santa Cruz.