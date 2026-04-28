Las Cruces de Mayo 2026 se celebrarán durante todo el mes con actividades distribuidas en los barrios de Huelva

Archivo - EL concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, Alfonso Castro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este martes la programación de las Cruces de Mayo 2026, que se desarrollarán entre el 1 y el 30 de mayo, convirtiendo a la ciudad en "un auténtico punto de encuentro". De este modo, serán más de una quincena de cruces repartidas por toda Huelva, en barrios como Verdeluz, El Higueral del Este, Matadero, Santa Marta, Hispanidad, El Lazareto o Molino de la Vega, entre otros, y de la mano de distintas hermandades y asociaciones de vecinos, lo que permitirá que prácticamente toda la ciudad se sume a esta celebración.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la presentación, el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha explicado que "la programación se ha organizado de forma coordinada con las entidades participantes, con el objetivo de facilitar y favorecer el desarrollo de las distintas celebraciones en las mejores condiciones".

En este sentido, ha señalado que "el Ayuntamiento presta apoyo logístico a las entidades organizadoras mediante la instalación de baños químicos, escenarios y material para la recogida de residuos, además de establecer una serie de requisitos orientados a garantizar la seguridad y la convivencia vecinal".

Entre estas medidas se incluyen la obligatoriedad de contar con seguro de responsabilidad civil, la delimitación de zonas de paso peatonal y de emergencia, la acreditación para la manipulación de alimentos, así como el control del volumen de la música y el cumplimiento de los horarios establecidos.

Por último, Castro ha animado a los onubenses, así como a visitantes, "a que recorran las Cruces de Mayo de la capital y disfruten de una de las tradiciones más bonitas y entrañables".

Respecto a la programación, hay que recordar que las celebraciones tendrán lugar en diferentes puntos de la ciudad, concentrándose principalmente en fines de semana.

Así, la Cruz de Virgen del Amor tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo en el Pasaje Alonso de Palos; mientras que la del Barrio Obrero permanecerá activa del 1 al 31 en la plaza trasera de la Casa del Guarda. Entre el 1 y el 3 de mayo se celebrará la Cruz del Santo Entierro en la Plaza Virgen de las Angustias; y la de Misericordia se desarrollará los días 1 y 2, 8 y 9, 15 y 16, 22 y 23, y 29 y 30 en la calle Rábida, 36.

También con programación continua durante todo el mes estarán la Cruz Este, en la plaza de la Caña; y la de Verdeluz, organizada por la Hermandad del Resucitado, en la plaza Santa Raquel. Del 8 al 10 de mayo se instalarán las cruces del Prado, en la Plaza Fuentepiña, y de Santa Ana, en la plaza del Matadero (Escuela de Arta León Ortega); mientras que los días 8 y 9 se celebrarán las del Calvario, en la calle Periodista Luca de Tena; y De los Ángeles, en la asociación de vecinos El Molino (calle Fuenteheridos, pistas deportivas).

Por otro lado, el día 9 de mayo coinciden además las cruces del Prendimiento, en la plaza Nuestro Padre Jesús del Prendimiento; y del Perdón, en la plaza del Perdón. Por su parte, la Cruz de la Hispanidad tendrá lugar los días 1 al 3, 8 al 10, 15 al 17, 22 al 24 y 29 al 31 en la plaza de los Descubridores, mismo calendario que sigue la Cruz de Santa Marta, organizada por la Hermandad de la Fe en la Plaza Luis Buñuel (pistas deportivas).

Asimismo, del 14 al 17 de mayo se celebrará la Cruz de Santa María en la calle Cristo de la Fe; y los días 15 y 16 tendrá lugar la Cruz de Los Rosales en la asociación de vecinos Los Rosales, en la Plaza de la Autonomía.

Finalmente, recordar que varias de estas citas contarán con la participación de grupos vinculados al programa municipal Cultura en los Barrios, cuyos alumnos ofrecerán actuaciones de baile, coro, palillo o guitarra, entre otros, para "amenizar la fiesta conectándola con las raíces más choqueras".