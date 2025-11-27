El Gran Teatro acoge el 10 de diciembre, la cuarta edición de la gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno'

Presentación en el Ayuntamiento de la gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha anunciado este jueves que el 10 de diciembre, a partir de las 20,30 horas, las tablas del Gran Teatro acogerán la cuarta edición de la gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, acompañado de la hermana mayor de la Hermandad del Nazareno de Huelva, Mercedes Mantis; y el organizador del evento, Fernando de la Torre, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para "disfrutar de un espectáculo con grupos de renombre, artistas onubenses y muchas sorpresas, uniendo voluntades en torno a la devoción al Nazareno, para demostrar una vez más, que Huelva es solidaria".

"Casi 450 años de devoción al Nazareno, son ya unos cuantos siglos los que Huelva lleva cantándole de muchas maneras, sobre todo saetas en esa mañana del Viernes Santo y durante toda la madrugada, pero también sevillanas, plegarias y fandangos que históricamente se han dedicado al Nazareno, desde el corazón de la ciudad", ha expresado el concejal.

Por eso, esta gala, "en la que Huelva canta al Nazareno, es una oportunidad para disfrutar de este legado de la mano de grandes artistas y grupos de primerísimo nivel que de manera altruista ponen su talento al servicio de esta Hermandad y esta devoción más que centenaria".

"Gracias al tesón y el buen hacer de Fernando de la Torre y Pepe El Marismeño, así como de la colaboración de la discográfica Adriático Records, la Gala contará este año con las actuaciones de Sal Marina, Rocío Orta, Christian El niño de los Vivas, Somos del Sur, Tamborileros de Huelva, Escuela de Baile Rosa González, Navidad de Luz, Titín Carvajal o Juan Carlos González", ha destacado el concejal.

Pero además, Nacho Molina ha puesto en valor el marcado carácter social, que mueve a artistas de nuestra tierra a poner sus voces al servicio del Nazareno y de la obra social de su hermandad, que tiene como fin principal sostener el programa puesto en marcha con motivo de la Coronación de la Amargura, en 2022, 'Educar para crecer', con el que trabajan con niños de Las Colonias y Marismas del Odiel para la integración social de ellos y de sus familias, a través de la educación.

Asimismo, la hermandad colabora con múltiples asociaciones como las Hermanas de la Cruz, Caritas Diocesanas, o el Centro Oasis. En este sentido, Nacho Molina ha aprovechado para agradecer la labor social "que durante todo el año realizan las hermandades, llegando en muchas ocasiones hasta donde las administraciones no podemos con el apoyo de sus hermanos y hermanas".

Por su parte, Fernando de la Torre, agradecido por la colaboración tanto de la discográfica, como del personal municipal del Gran Teatro, ha llamado la atención sobre un espectáculo que "unirá en el escenario la veteranía y tradición de 'Sal Marina', con los nuevos aires que aportan grupos como 'Somos del Sur'".

"Además de grandes artistas de Huelva como Rocío Orta, Titín Carvajal o Juan Carlos González; y sorpresas que vendrán de la mano de Antonio de Huelva, al que acaban de conceder la medalla de la Diputación, que apuesta sumando a sus tamborileros a la Escuela de Baile Rosa González y unas pinceladas del proyecto Navidad de Luz, que adelantará la propuesta que estamos preparando para la quinta edición", ha comentado.

Por su parte, Mercedes Mantis ha dado las gracias al Ayuntamiento por "la inestimable colaboración" así como a los hermanos, con Fernando de la Torre y Pepe Marismeño a la cabeza, la discográfica, los artistas, la presentadora Rocío Maestre "y todos los que se han implicado para organizar un evento que es totalmente benéfico y que espero cuente una vez más con el respaldo de todos los onubenses para llenar el Gran Teatro y empezar la Navidad celebrando con los que menos tienen".

Las entradas ya están a la venta en la Casa de la Hermandad de El Nazareno y en el Belén de la Cofradía, que abrirá sus puertas el próximo 1 de diciembre, en el tradicional local de la Plaza de las Monjas. El precio de las entradas será de diez euros, bajando la cuantía este año, para que puedan colaborar todos los onubenses.