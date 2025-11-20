El Gran Teatro de Huelva acoge un espectáculo a beneficio de la Parroquia de San Sebastián el 27 de noviembre

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva acogerá un espectáculo a beneficio de la Parroquia de San Sebastián el 27 de noviembre, a las 19,00 horas. Organizado por la propia Parroquia, con el apoyo de las tres hermandades con sede en San Sebastián: la Hermandad del Rocío de Huelva, Mutilados y Estudiantes; y el respaldo del Ayuntamiento de Huelva.

La finalidad de la iniciativa es recaudar fondos para hacer frente a las obras de reparación de la capilla de la reliquia de San Sebastián, situada bajo el porche, que sufre un grave peligro de filtraciones y precisa de una actuación urgente para subsanar unas deficiencias valoradas en 24.000 euros, ha indicado el Consistorio en una nota.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha señalado que "en la capilla a rehabilitar, además de la reliquia del Patrón, se sitúa el Sagrario y un mural de Alberto Germán Franco" por lo que "una vez más, el Ayuntamiento de Huelva apoya una actuación destinada a la rehabilitación del Patrimonio, pero que además, mejorará las condiciones de habitabilidad de un espacio donde se celebran las misas diarias en una parroquia caracterizada por la avanzada edad de su feligresía".

De esta forma, el concejal ha hecho un llamamiento a "colaborar con esta obra" que "supone rehabilitar el corazón de la Iglesia de San Sebastián, demostrando una vez más que Huelva es una ciudad solidaria, que se implica y que siempre ayuda a quien lo necesita".

Además, Nacho Molina ha destacado el "aliciente" de "poder disfrutar de un espectáculo netamente choquero, como nuestro Patrón, y totalmente solidario, porque actuarán tres coros rocieros y tres escuelas, de baile clásico, flamenco y castañuelas, que ofrecerán exhibiciones de manera totalmente altruista para un espectáculo benéfico, que servirá además para unirnos y disfrutar juntos del talento onubense, de nuestros coros y escuelas".

Por su parte, el párroco de San Sebastián, Cipriano de Toro, ha asegurado que "es necesario y urgente ejecutar la obra porque desde el año pasado el deterioro ha sido progresivo y oculto, ya que además de las filtraciones hay humedades por capilaridad". El párroco ha explicado que "tenemos que evitar en lo posible cerrar una capilla que es muy visitada para la oración y en la que celebramos misa diaria" animando "a todos los onubenses con sensibilidad religiosa y con el patrón a colaborar en un acto que cuenta con el apoyo de toda la parroquia".

Por último, el secretario de la parroquia y organizador del acto, Paco Rodríguez, al que el propio párroco ha agradecido "su labor desinteresada, entrega, servicio disponibilidad, dedicación y tiempo", ha detallado un programa que incluye las actuaciones de la Escuela de Danza Clásica 'Arte con Sentido'; la Academia de baile de Rocío López; la Escuela de Castañuelas de La Feli de Huelva; el Coro de Antiguos vecinos de San Sebastián; y los dos coros de la hermandad del Rocío de Huelva, el Joven y el Oficial.

Las entradas ya están a la venta por un simbólico precio de 10 euros, tanto en las taquillas del Gran Teatro como a través de momotickets, estando además disponibles en las sedes de las tres Hermandades de la Parroquia.

La capilla se inauguró en 2011 para acoger la reliquia del mártir, que llegó a Huelva desde la basílica de los mártires de Lisboa. Está "muy vinculada a la ciudad", porque en el bajorrelieve del mártir firmado por Alberto Germán Franco, el escudo de Huelva "sirve para cubrir y proteger el Sagrario". La parroquia de San Sebastián es un referente en el barrio, donde "desarrolla una importante labor social en coordinación con el Centro Social Cristina Pinedo".