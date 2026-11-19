Presentación de la programación de la Navidad en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este jueves la programación navideña para este 2026 bajo el lema 'La Navidad tiene muchas historias. 150 años de ciudad. 1876-2026', una edición de carácter simbólico que se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del título de ciudad y que arrancará oficialmente el próximo 27 de noviembre con el encendido de 3,6 millones de puntos de luz LED y las actuaciones de Manuel Lombo y Chloe DelaRosa.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por los concejales de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; Turismo y Comercio, Sonia Márquez; y Atención al Ciudadano, Juventud y Educación, Toni Garrido, ha indicado el Consistorio en una nota.

En este sentido, Miranda ha destacado que "este año nuestra Navidad tiene una historia muy especial que contar, porque estamos celebrando los 150 años del título de ciudad y queremos que ese aniversario esté presente también en unas fiestas que forman parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras tradiciones y de nuestra manera de vivir".

Según ha explicado la regidora, la campaña recupera antiguas postales y fotografías de edificios emblemáticos y escenas cotidianas de la capital vestidas con motivos navideños para "mirar con orgullo" a la historia local y convertir las calles en "un gran lugar de encuentro".

"Porque queremos que sea una Navidad muy nuestra, que nos permita mirar con orgullo a nuestra historia, pero también disfrutar del presente y crear nuevos recuerdos. Una Navidad para compartir en familia, con amigos y con quienes nos visitan, y en la que Huelva vuelva a convertirse en un gran lugar de encuentro", ha señalado la alcaldesa.

INAUGURACIÓN EL DÍA 27

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 27 de noviembre bajo el concepto '150 años de Luz'. La jornada comenzará a las 17,30 horas en la Plaza de las Monjas con la actuación de Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024, seguida de un pasacalles desde el Consistorio hasta dicha plaza y culminará en torno a las 20,00 horas con un concierto de Manuel Lombo en la Plaza de San Pedro.

El despliegue lumínico de este año suma 686 arcos, 164 farolas, 27 figuras de suelo, doce pinos y estructuras 3D, tres letreros y 104 árboles decorados. Entre las principales novedades destaca el 'Techo Mágico' de la Gran Vía y la Plaza de las Monjas, que ofrecerá espectáculos diarios de luz y sonido a las 19,00 y 20,00 horas de lunes a jueves, sumando un tercer pase a las 21,00 horas los viernes, sábados, festivos y vísperas.

También se estrenará iluminación en la Avenida de Andalucía, láminas móviles que cambian de color en la calle Méndez Núñez, un nuevo pino en La Palmera y el regreso de los arcos tradicionales a Pablo Rada.

BELÉN DE AUTÓMATAS Y DANZA AÉREA

En el apartado de novedades escénicas, la Plaza de La Merced acogerá desde el 27 de noviembre un Belén de Autómatas con grandes figuras animadas, música, diálogos y efectos de luz y sonido. Contará con más de 50 pases semanales de diez minutos a las 12,00, 13,00 y 14,00 horas por la mañana, y a las 17,00, 18,00, 19,00 y 20,00 horas por la tarde --con pase extra a las 21,00 horas viernes y sábados--.

Asimismo, el 27 de diciembre a las 18,30 horas llegará a la Plaza de San Pedro 'Aria', un montaje de danza aérea de la compañía Zenit Aerial Ballet adaptado expresamente para homenajear el 150 aniversario de la capital. La programación familiar de calle se completará en la Plaza de la Constitución con las obras 'Cateura' --4 de diciembre, 17,00 horas--, centrada en el reciclaje y la sostenibilidad, y 'El Círculo' --5 de diciembre--, que combina circo y música en directo.

OFERTA MUSICAL Y TRADICIONES EN LOS BARRIOS

La música abarcará géneros diversos como el jazz y blues de The Plays New Orleans Band por Isla Chica y el centro; el rock en la explanada del Estadio con el Festival Rock en Navidad --con Buzonautas y Reincidentes--; pasacalles de bandas cofrades; música del Renacimiento inglés con el dúo Alzir en la Casa Colón; y electrónica con el regreso de Choquerart los días 6 y 7 de diciembre.

Por su parte, el Gran Teatro y la Casa Colón recibirán a artistas como Juanlu Montoya, James Rhodes y Cristian de Moret, junto a espectáculos familiares como Cantajuego, La Granja de Zenón, el musical 'Annie' y el Ballet de Kiev con 'El Cascanueces'.

En cuanto a las tradiciones, el Belén del Ayuntamiento abrirá el 4 de diciembre y el 11 de diciembre se estrenará un Belén Cofrade en el Espacio Santa Fe con más de veinte imágenes cedidas por las hermandades de Semana Santa.

La agenda se completa con el Mercadillo Navideño de la Plaza de las Monjas, la pista de hielo de Isla Chica, atracciones infantiles en El Punto, Antiguo Estadio y La Soledad, seis nevadas en distintos barrios y las Preuvas de Isla Chica el 30 de diciembre con 'Al Son de Lola'.

Finalmente, los pajes reales recorrerán La Hispanidad, Verdeluz, Los Dolores y el Parque de la Luz desde el 28 de diciembre como antesala a la llegada de los Reyes Magos por la ría y la Gran Cabalgata del 5 de enero. Toda la agenda detallada se encuentra disponible en la web municipal 'navidad.huelva.es'.