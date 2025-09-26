La II Muestra Joven de Arte Urbano de Huelva incluye conciertos de rap, batallas de baile, exhibiciones y música

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva ha organizado una completa jornada de actividades abiertas al público y gratuitas en torno a la II Muestra Joven de Arte Urbano que tendrá lugar el próximo sábado, 4 de octubre, en la plaza Isla del Hierro.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, de 10,00 a 20,00 horas se desarrollará una programación que incluye conciertos de rap, batallas de baile, exhibiciones, barra solidaria y música para arropar el Concurso de Murales, donde diez artistas realizarán en vivo sus obras. Durante todo el día tendrá lugar la fase final del Concurso de Murales organizado por el Área de Juventud con el patrocinio de El Corte Inglés donde se realizarán diez murales con técnicas de Grafiti y Pintura plástica que deberán estar acabados a las 20,00 horas para que el jurado pueda hacer público su veredicto designando a los tres ganadores de la edición.

Desde primera hora, la música será protagonista con la presencia de DJ Jamanama que protagonizará una 'sesión' durante toda la jornada, con Micro Abierto para invitar a todo el que quiera marcarse unas letras. Además, también permanecerá en servicio de 10,00 a 20,00 horas una barra solidaria a cargo del Grupo Scout Orion.

En cuanto a los conciertos, con el RAP como principal estilo, arrancarán a las 13,00 horas con la propuesta de la artista onubense Diagal que dará el relevo a las 17,30 horas a ICY Amane. Con la colaboración del Club de Patinaje Oh Roller tendrá lugar una exhibición de patines a las 17,00 horas; mientras que con la colaboración de La Nueva Escuela se desarrollará una batalla de bailes urbanos a partir de las 18,00 horas.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento pretende dar a conocer y promover un arte urbano que incluye diversas formas de expresión artística callejera, aunque con un especial protagonismo del grafiti que se trabaja para poner en valor, reconociendo "el gran talento" existente en Huelva tanto con este Concurso de Murales como con la iniciativa Muros Libres 'El arte construye ciudad', un sistema pionero de gestión de intervenciones artísticas en espacios municipales que persigue la promoción del arte urbano y la normalización de su práctica en entornos legalmente habilitados, convirtiendo a la ciudad en la primera capital de Andalucía en implantar este proyecto.