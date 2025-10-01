Javier Cercas y Carlos del Amor protagonizan la programación cultural del Centro de la Comunicación de Huelva

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva de la programación del Centro de la Comunicación Jesús Hermida del último trimestre del año. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha presentado este miércoles la programación cultural para el último trimestre del año, que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre con un total de 20 actividades. La agenda, que incluye exposiciones, talleres, jornadas y presentaciones literarias, contará con la presencia de dos grandes nombres de la cultura española: el escritor Javier Cercas y el periodista de Televisión Española Carlos del Amor.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la tercera teniente de alcaldesa del Consistorio, Adela de Mora, ha destacado que la programación está "a la altura de un espacio ya referente en la vida cultural y turística de la ciudad, que mezcla exposiciones, talleres y ponencias de muy variada temática". "Gracias al trabajo de todo el equipo, el Centro de la Comunicación se ha consolidado como uno de los principales activos culturales de Huelva", ha remarcado.

En este sentido, la programación arranca el próximo martes, 7 de octubre, con la Semana de la Salud Mental, que incluirá la exposición pictórica Sanarte, de Yolanda Alonso, y varias ponencias a cargo de especialistas que abordarán esta materia a partir de diferentes perspectivas.

Así echará a andar una agenda en la que destacan las exposiciones temáticas, donde, según ha indicado el coordinador del Centro, Manuel Soto, "se ha hecho una importante apuesta por dar vida a la sala de exposiciones del Centro, pues desde que comenzó el 2025, se han ido encadenando exposiciones durante todo el año".

Por ello, a lo largo de estos tres próximos meses se sucederán diferentes muestras dedicadas al 115 aniversario de la Asociación de la Prensa, a la 'La Huelva de Diego Calle', que contiene fotografías de la ciudad en la década de los 40 y 50 del pasado siglo; o la creación digital y diseño gráfico con la exposición 'The Onubenser', que cerrará el año.

Además, el centro vuelve a apostar por los encuentros con figuras de primer nivel y el 18 de noviembre traerá a Huelva al periodista Carlos del Amor, quien ofrecerá una charla sobre el periodismo cultural en la semana del Festival de Cine y presentará además su última obra literaria 'Una dama desconocida'. El 11 de diciembre será el turno de Javier Cercas, uno de los creadores literarios más importantes del país, que se reunirá con el público onubense para hablar de literatura y presentar su nueva novela 'El loco de dios en el fin del mundo'.

Muchas de las actividades de la agenda forman parte del convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa, de la que destacan los talleres gratuitos dirigidos a periodistas y comunicadores, donde se incluyen temáticas actuales como la gestión de redes sociales o la lucha contra las 'fake news'. Asimismo, tendrán lugar citas consolidadas como la entrega del Premio Ángel Serradilla y de los galardones Periodistas de Buena Tinta.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, ha destacado que "este trimestre concentra actividades que ponen en valor la importancia de la comunicación y la cultura como pilares de una sociedad democrática". "La colaboración entre el Ayuntamiento, el Centro y la Asociación de la Prensa permite que los periodistas y la ciudadanía dispongan de un espacio de encuentro y aprendizaje único en Andalucía", ha resaltado.

Por su parte, el coordinador del Centro ha subrayado que "la programación refleja la esencia del Centro: ser un espacio vivo, abierto y participativo, donde confluyen la historia, la formación para profesionales de la comunicación y los encuentros con referentes culturales que enriquecen a todos los visitantes".

"BALANCE POSITIVO Y EN CONTINUO CRECIMIENTO"

La actividad del centro a lo largo de 2025 se traduce en "un importante crecimiento de público". Con 3.800 visitantes registrados en 2024, la cifra ya ha sido superada en septiembre y se espera rebasar con creces los 5.000 visitantes antes de fin de año. Además, el periodo estival ha culminado con "una importante afluencia de turistas" llegados de diferentes partes del territorio nacional y de países extranjeros, lo que refuerza a este espacio como un atractivo turístico más que sumar a la ciudad.