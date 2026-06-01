Un jienense gana el IV Concurso de Letras de Fandango 'Olas de la mar en calma' de Huelva

Fallo del jurado del IV Concurso Nacional de Letras de Fandangos 'Olas de la mar en calma'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes la presentación del fallo del jurado y los detalles del IV Concurso Nacional de Letras de Fandangos 'Olas de la mar en calma', una iniciativa impulsada por la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango' y de la que ha resultado vencedor el jienense Francisco Antonio Linares.

El acto ha contado con la participación del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; la presidenta de la Federación y de la Peña Flamenca Femenina, Victoria Prieto; y la vocal de relaciones públicas de la entidad, Esther Gómez, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la rueda de prensa, el concejal de Cultura, Nacho Molina, ha felicitado en primer lugar a la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango', "por seguir trabajando en la defensa del cante que es emblema de esta ciudad y de toda la provincia como es el fandango, así como en la difusión y renovación del mismo para que Huelva siga llevando por bandera un elemento que es símbolo de todos nosotros".

Molina ha subrayado el "espectacular crecimiento" del certamen, que en esta cuarta convocatoria ha alcanzado "una notable proyección exterior" al recibir un total de 148 plicas de 133 participantes únicos, procedentes de 13 comunidades autónomas españolas y con presencia internacional desde Argentina y Ecuador, "unos datos que consolidan el crecimiento de un concurso que se ha convertido en una referencia para la creación literaria vinculada al Fandango de Huelva".

Por su parte, la presidenta de la Federación Onubense de Peñas Flamencas, Victoria Prieto, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva el apoyo en la organización del concurso "esperemos que esa ayuda siga permaneciendo por mucho tiempo, porque nos cuesta hacer las cosas y sin el respaldo del Ayuntamiento no sería posible".

Victoria Prieto ha recordado que la presente edición está dedicada de manera "muy especial" a Paco Toronjo, "una figura imprescindible y universal del cante que llevó el nombre y el alma de Huelva por todo el mundo". De hecho, ha explicado la presidenta, "esa profunda conexión queda reflejada en el cartel anunciador de este año, obra del artista Eulogio Rebollo".

La pieza, alabada por su "simbolismo y sensibilidad", eleva la figura del cantaor sobre el característico mar de tejas de su Alosno natal, bajo el cielo azul de la provincia, transmitiendo "de forma fidedigna el vínculo indisoluble entre el cante y el territorio".

Prieto también ha recordado a cantaores que han sido "referencia" en la difusión del fandango. "Desde aquí me gustaría mencionar a grandes artistas y cantaores de la tierra como Antonio Rengel, José Rebollo, Pepe La Nora o Paco Isidro, quienes fueron unos referentes grandiosos. Y nuestro Paco Toronjo fue quien más lo llevó por el Mundo o fue quien más conocimos y nos caló, porque era un personaje único", ha dicho.

Por su parte, la vocal de relaciones públicas de la entidad, Esther Gómez, ha sido la encargada de desvelar el nombre de los premiados de esta edición, "tras una deliberación compleja debido a la alta calidad y sensibilidad de las obras presentadas".

De este modo, el primer premio ha sido para Francisco Antonio Linares Lucena (Bailén, Jaén), bajo el seudónimo 'Mercedes Merlo', el segundo para Ángeles Mora Álvarez (Huelva), bajo el seudónimo 'Conquero' y el tercer premio para Javier Prieto Martín (Gaucín, Málaga), bajo el seudónimo 'El Planeta'.

El Accésit al Amor ha sido para José María Nievas Ruiz (Getafe, Madrid), bajo el seudónimo 'Calandria', el Accésit a Huelva para Mariano Lizcano Ramos (Alcázar de San Juan, Ciudad Real), el Accésit al Descubrimiento para Francisco Mármol Moreno --nacido en La Puebla de Cazalla, Sevilla, y residente en El Prat de Llobregat, Barcelona--, bajo el seudónimo 'Rociero y Choquero'.

Asimismo, el jurado ha acordado conceder una mención especial --sin dotación económica-- a la composición presentada por Pedro Puerma Barrio (Vacarisses, Barcelona), bajo el seudónimo 'Juan León', en reconocimiento a la "excelente calidad" de su conjunto de letras.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio, a las 20,00 horas, en la sede de la Tertulia de la Peña Flamenca Las Colonias, en un acto público que se convertirá en una gran celebración del flamenco, la lírica popular y la identidad cultural de Huelva.