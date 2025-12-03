Más de veinte entidades participan en la III 'Ruta de la Zambomba' impulsada por el Ayuntamiento

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; junto al concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; junto al concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, han presentado este miércoles la III 'Ruta de la Zambomba' impulsada por el Ayuntamiento que se desarrollará los días 11, 12, 13, 19 y 20 de diciembre, cita que volverá a llenar plazas y barrios de la capital de música, tradición y convivencia, "manteniendo ese espíritu participativo y solidario que caracteriza esta iniciativa".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha explicado que "se trata de una iniciativa ya consolidada que convierte nuestras plazas y calles en espacios de encuentro, convivencia y celebración en torno a una de las tradiciones más auténticas de la Navidad andaluza".

De este modo, la zambomba municipal será la encargada un año más de inaugurar esta ruta, el próximo 11 de diciembre, en la plaza Houston, a partir de las 21,00 horas, "y que ha pasado muchos años por el barrio del Torrejón y que el año pasado se llevó a la Plaza de la Merced, y que en esta edición recala en uno de los barrios más populares de nuestra Ciudad, donde esperamos se conciten muchos vecinos y vecinas a disfrutar del mejor cante".

Así, este año se volverá a contar con la participación de grandes artistas onubenses que pondrán voz, compás y sentimiento a la Navidad, con un elenco capitaneado por Vicente Redondo, El Pecas, que estrenará este año el espectáculo se denomina 'Navidad Flamenca, A mi aire'. Además de El Pecas como voz principal, le acompañarán artistas como Antonia Cortés 'La Potoka', las Hermanas Cruz y Juanito Moliner; así como el acompañamiento del piano de Alba Amaya, las guitarras de Luca de Mada y Ángel Vega y la percusión de Felipe Redondo.

Además de esta zambomba municipal, desde la Concejalía de Participación Ciudadana ha organizado veinticuatro citas más en colaboración con hermandades, asociaciones vecinales y otras entidades, según ha comentado Manuel Jesús Soriano, "con el objetivo de fomentar la convivencia, la unión y la participación ciudadana, utilizando nuestras tradiciones como herramientas para crear espacios compartidos en los que vecinos, familias y visitantes puedan disfrutar juntos de estas fechas tan especiales".

Además, ha recordado que esta ruta "mantiene un marcado carácter solidario que la hace aún más especial", ya que "parte de lo recaudado irá destinado a la obra social de las hermandades y asociaciones participantes, una labor imprescindible que se desarrolla de forma constante y silenciosa, y que queremos reconocer y agradecer públicamente".

De este modo, la ruta comenzará el viernes, 12 de diciembre, con distintas zambombas repartidas por diferentes puntos de la ciudad: Asociación de Vecinos Rocío, en la plaza de Las Carretas; Zambomba de la Hermandad de la Fe, en la plaza Colombina; Hermandad del Santo Entierro, en el Paseo de Santa Fe; Hermandad del Cautivo, en la plaza del Pilar; y la Asociación Jesús del Soberano Poder, en la plaza del Rosario.

El sábado, 13 de diciembre, continuará esta intensa programación con Hermandad del Perdón, en la plaza del Perdón; Hermandad de La Lanzada, con celebración en espacio privado; Hermandad filial Montemayor de Huelva, en la plaza del Rosario; Hermandad de la Sagrada Cena, también en la plaza del Rosario; Hermandades de San Pedro, en el Paseo de Santa Fe; Asociación de Vecinos Santa Bárbara, en la plaza de la Guarda; y el Grupo de Devotos de la Virgen de la Antigua, en la Plaza de Las Soleares.

La ruta se retomará el viernes, 19 de diciembre, con una de las jornadas más participativas gracias a la Asociación de Vecinos Santa Ana, en la plaza León Ortega; Hermandad de La Merced, en la plaza de la Merced; Hermandad del Nazareno, en el Paseo de Santa Fe; Hermandad de la Oración en el Huerto, en la plaza Niña; Hermandad del Calvario y Hermandad de la Buena Muerte, ambas en la plaza de la Constitución; Hermandad de la Santa Cruz, en la plaza del Lino; y Asociación de Vecinos Nuestra Señora de los Dolores, en la plaza de los Dolores.

Finalmente, la ruta culminará el sábado, 20 de diciembre, con Hermandad del Resucitado, en la plaza Santa Raquel; Hermandad de la Esperanza, en la plaza Niña; Hermandad del Prado, en el Parque de la Luz; Hermandad del Rocío de Emigrantes, en la Casa Hermandad; y la Hermandad de Huelva, en la plaza Paco Toronjo. Todas las zambombas que se desarrollen en espacios públicos se llevarán a cabo en horario de 12,00 a 00,00 horas.