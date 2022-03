El musical 'El Guardaespaldas' protagoniza el cartel cultural de esta semana en Huelva con seis funciones

HUELVA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El musical 'El Guardaespaldas' es el gran protagonista de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para esta semana en la capital, con un total de seis funciones que se desarrollarán desde este jueves hasta el domingo. El auditorio de la Casa Colón acogerá este espectáculo basado en la aclamada película protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, que este año celebra su 30 aniversario, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, el teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero, ha querido destacar que "es una gran satisfacción que Huelva haya vuelto a situarse en el mapa de parada obligatoria de los grandes musicales que se encuentran de gira por el país, que a partir de ahora se encontrarán además un recién reacondicionado espacio escénico para recibir espectáculos de gran formato, como es sin duda este aclamado musical basado en la mítica película de 'El Guardaespaldas'".

Así, tras su triunfal estancia en el West End de Londres, este gran espectáculo está recorriendo los escenarios de la geografía española de la mano de LETSGO, y en esta ocasión recala en Huelva teniendo como actores protagonistas a Octavi Pujades, que interpreta a Frank Farmer, a Mireia Mambo, que da vida a Rachel Marron, y Sonia Egea Kamri, en el papel de Nicki Marron.

La obra recrea la relación entre una diva del pop y su guardaespaldas. Frank Farmer es un antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas que es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos confían en estar al mando de la situación, lo que no esperan es enamorarse entre ellos.

Los espectadores onubenses asistirán a "un impresionante thriller romántico" que incluye una larga lista de clásicos como 'Queen of the night', 'So emotional', 'I wanna dance with somebody', 'Saving all my love', 'Run to you', 'I have nothing' y la icónica 'I will always love you'. Canciones de una película que en el año 1993 recibió dos nominaciones a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción, por los temas 'I have nothing' y 'Run to you'. La banda sonora recibió además cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

El musical basado en la película escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston y que consiguió ser la banda sonora más vendida la historia. Unas canciones a las que además se han añadido otros de los grandes éxitos de la diva de la canción, que interpreta Mireia Mambo, junto a Sonia Egea, en el papel de su hermana.

Participación onubense en el reparto infantil del musical.

La representación de 'El Guardaespaldas' en la Casa Colón contará con la participación de dos actores "de excepción": Aisha Bagayogo Mateos, nacida en Ayamonte, y Hugo Allepuz García, nacido en Sevilla y de madre onubense, que se alternarán en la interpretación de Fletcher, el hijo de la protagonista.

Aisha Bagayogo, de 10 años, es una apasionada de la danza clásica y moderna. Hugo Allepuz, de 11 años, estudia interpretación, danza y canto, y se estrenó en este papel en las recientes representaciones de El guardaespaldas en Sevilla.

Los jóvenes intérpretes han sido seleccionados entre aspirantes en un riguroso casting realizado por la productora LETSGO. Ahora se incorporan al musical durante su estancia en Auditorio Casa Colón de Huelva, para el que ya han comenzado los ensayos y se encuentran entusiasmados con la interpretación de Fletcher.

Bagayogo realizará las funciones del jueves 17 de marzo a las 20,30 horas y la del viernes 18 a las 18,00 horas y sábado 19 a las 21,30 horas. Por su parte, Allepuz se pondrá en el papel de Fletcher el viernes 18 a las 21,30 horas, el sábado 19 y el domingo 20 a las 18,00 horas.

En Hueva este musical ofrecerá un total de seis pases: el jueves a las 20,30 horas, el viernes a las 18,00 y a las 21,30 horas, el sábado 19 a las 18,00 y a las 21,00 horas y, finalmente el domingo 20, a las 18,00 horas.

Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la web https://entradas.huelva.es/, así como en la taquilla, abierta al público en horario de martes a viernes, de 10,30 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de la actuación.