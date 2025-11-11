La obra 'Huelva y el terremoto de 1755' se alza con el XXV Premio Diego Díaz Hierro

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Huelva y el terremoto de 1755' de Fernando Álvarez se ha alzado con el XXV Premio de Investigación Diego Díaz Hierro. Un certamen promovido por el Ayuntamiento capitalino, a través de la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, con el objetivo de fomentar la investigación sobre aspectos desconocidos o poco estudiados de la ciudad y su entorno, dándolos a conocer a través de una colección de obras.

El jurado de esta XXV edición, ha estado presidido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; e integrado por la doctora y licenciada en Historia y en Ciencias de la Educación, Consuelo Domínguez; el catedrático de Ciencias y Técnicas Historiagráficas de la Universidad de Huelva, Antonio Sánchez; la doctora en Bellas Artes, profesora de la Universidad de Huelva, conservadora-restauradora de obras de arte y premio Diego Díaz Hierro de Investigación en 2021, Rocío Calvo; y el secretario municipal, Felipe Albea.

El jurado ha destacado en su fallo "la estructuración, redacción y documentación, con gran aporte de fuentes, tanto del Archivo Municipal de Huelva como de otros archivos de la provincia", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal ha felicitado al autor "por su aportación al conocimiento de la historia de la capital, abordando un tema de gran interés y actualidad, dada la ubicación geotectónica de Huelva". E igualmente, ha felicitado a los autores de los otros cuatro trabajos presentados "por la calidad de sus investigaciones".

Concretamente, la obra ganadora, dotada con un premio de 4.500 euros y la publicación del trabajo, está encuadrada en el ámbito de la historia local, y analiza una materia hasta poco investigada por la historiografía: el impacto que el temblor de tierra de 1755, conocido como el terremoto de Lisboa, tuvo en la villa de Huelva. Y ello, tal y como se recoge en el trabajo, "a pesar de que dentro del reino de España fueron precisamente las tierras onubenses las que sufrieron sus peores efectos, tanto en pérdida de vidas humanas como en destrucción de bienes".

Para obtener una visión más ajustada de lo ocurrido, la obra no se limita al ámbito de esa población sino que la precede un análisis comparado de las consecuencias que el fenómeno tuvo en la propia Lisboa, en Sevilla, en Cádiz y en algunas localidades onubenses, así como un epígrafe introductorio sobre sismología.

Junto al examen de la respuesta que dieron al desastre las autoridades reales, municipales y agentes del duque de Medina Sidonia, y dado que el suceso ocurrió en pleno Siglo de las Luces, se interroga sobre la interpretación dada al fenómeno por parte de esas mismas autoridades y por el estamento eclesiástico.

Además, el autor también recoge en su obre la repercusión que pudo haber tenido a nivel local la polémica científica, moral y filosófica que la catástrofe suscitó en la élite intelectual europea y, en mucho menor grado, dentro de nuestras fronteras.

El ganador de esta edición, Fernando Álvarez, es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea de España por la Universidad Complutense de Madrid, así como Diplomado en Derecho por la UNED en Huelva y funcionario de carrera del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamientos. Además de este trabajo, es autor de 'Notas sobre el Catastro de Ensenada en Jerez de la Frontera (Cádiz)', 'El Desastre de Annual según el informe Picasso' y 'El cólera de Dios. El terremoto de 1755 de Trigueros (Huelva)'.