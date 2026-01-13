La oferta cultural de Huelva crece con la celebración del Gamba Fest Comedy del 16 al 19 de abril

Presentación del Gamba Fest Comedy en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; acompañado por la diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero; el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce; el humorista Marcos Arizmendi; y el promotor cultural Marcos Gualda han presentado la primera edición del Gamba Fest Comedy. La cita, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril, ofrecerá el humor en toda su extensión con la presencia de Carlos Sans, de Tricicle, o Susi Caramelo, entre otros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata, según ha explicado el concejal, "de una nueva propuesta cultural que llega para completar la oferta de la capital y que nace con vocación de continuidad y con una ambición muy clara: situar a Huelva en el mapa del humor nacional".

"Huelva es conocida como la ciudad de la luz, la más soleada de España, con más de 3.500 horas de sol al año, y esa luz no solo se nota en nuestro clima, sino también en nuestra forma de vivir y sentir, porque aquí sabemos disfrutar, sabemos compartir y, por supuesto, sabemos reír, por eso, este festival no surge por casualidad, sino como una extensión natural de nuestra identidad", ha señalado.

El edil también ha añadido que este festival no es solo una apuesta cultural, "es también una apuesta económica, turística y social, porque queremos que Huelva sea un lugar donde pasen cosas, donde se generen oportunidades y donde la cultura sea motor de desarrollo".

De este modo, el Gamba Fest Comedy se celebrará del 16 al 19 de abril con el Gran Teatro como escenario principal, pero el festival se abrirá también a otros lugares emblemáticos como el Foro Iberoamericano de La Rábida, la cafetería Zebra, o el bar La Yerkería "y, algo muy importante para el Ayuntamiento, la Residencia de Mayores 'Mirador del Odiel', porque la cultura y el humor deben llegar a todos, sin excepción".

Asimismo, el concejal ha añadido que el festival se clausurará con la entrega de la Gamba de Oro a la Familia Summers, "un reconocimiento cargado de simbolismo y de agradecimiento a una saga fundamental para el arte y el humor en nuestra ciudad".

Para terminar, el edil ha felicitado a los padrinos y promotores del festival, los artistas onubenses Marcos Gualda y Marcos Arizmendi, y ha agradecido la implicación de todas las entidades que participan como la Diputación Provincial, el Puerto de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y el Grupo Antares, "ya que gracias al impulso de todas las administraciones ha sido posible poner en marcha el Gamba Fest Comedy, una iniciativa que nace para quedarse, para crecer y para recordarnos algo muy sencillo pero muy necesario: que reír también es cultura".

Por su parte, la diputada de Cultura ha asegurado que desde la Diputación de Huelva se sienten "muy honrados" de poder participar y de poder ayudar a que este festival vea la luz "porque somos unos convencidos de que la cultura también sana, de que la cultura también nos cuida, de que la cultura y la risa es una terapia, una auténtica terapia que nos ayuda a ser más felices y a vivir mejor".

Baquero también ha puesto el foco en señalar la "importancia" de la colaboración público-privada, "esa colaboración que nos dice que cuando todos vamos de la mano, remando en la misma dirección, suceden cosas muy buenas para las personas y, por ende, para la provincia de Huelva, y eso es este festival".

Asimismo, Emilio Ponce, ha asegurado que para la Fundación de la Caja Rural del Sur, participar en las actividades de la ciudad y de la provincia es "un aliciente más para poder seguir apostando por esa dinamización social y cultural que con mucho gusto y agrado cada año llevamos a cabo".

"En esta ocasión, con un festival como el Gamba Fest Comedy, de la mano de los ya conocidos en los ambientes como 'los Marcos', un circuito en el que participarán los principales monologuistas y cómicos del país, con los que, sin duda, yo creo que podremos disfrutar de una de las cuestiones más esenciales de la vida, como es compartir una sonrisa", ha continuado Ponce.

Para terminar, Marcos Arizmendi y Marcos Gualda han agradecido la confianza de todas las instituciones y entidades que apoyan el Gamba Fest Comedy, "una actividad en la que llevamos muchos años trabajando y que por fin el próximo mes de abril verá la luz". Ambos han asegurado que este festival "ha llegado para quedarse", y que "va a traer a Huelva como se ha comentado a los mejores cómicos del país, e incluso algunos de talla internacional, porque estos que hemos anunciado hoy son sólo una muestra, y en los próximos días iremos confirmando nuevas actuaciones que seguro van a ser del agrado del público, que es por quienes nace el Gamba Fest Comedy".

PROGRAMACIÓN

La programación arranca el 16 abril, a partir de las 20,00 horas, en el Gran Teatro, con la gala de inauguración, con Marcos Arizmendi, la Black Pearl Rock Band y el monólogo de un gran artista por anunciar. El viernes, 17 abril, será el turno de la chirigota de Carnaval 'La Chirigota de los Niños', que cantará en la Residencia de Mayores Clecevitam 'Mirador del Odiel', a partir de las 12,00 horas. Ese mismo día, a partir de las 14,00 horas, se desarrollará una jornada gastro-cómica con el monólogo de Gustavo Biosca en el Bar La Yerkería.

A las 20,00 horas, el Gran Teatro acogerá el espectáculo de Carles Sans (Tricicle) titulado '¡Por fin me voy!'. El sábado, 18 abril, Les Buffons du Roi toma el testigo en el salón de actos del Foro Iberoamericano de La Rábida a partir de las 12,00 horas. Y ese mismo día, la Jornada gastro-cómica será 'Restauración. Monólogo canalla',de Luichi Macías, en la Cafetería Zebra a partir de las 14,00 horas.

Por último, a las 20,00 horas el Gran Teatro acoge a Susi Caramelo y su show 'Pibonéxica'. El domingo, 19 de abril, se desarrollará en el Gran Teatro, a las 12,00 horas, la original iniciativa 'Cántame un chiste', a cargo del cantaor 'El Pecas' y los cómicos Wito y Jorge García 'Perrichi'. A continuación se celebrará la clausura y entrega del Galardón Gamba de Oro a la Familia Summers.

Las entradas para los espectáculos del Gran Teatro tendrán un precio único de 20 euros y el resto de actividades serán gratuitas. Podrán conseguirse desde este viernes en la dirección www.gambafest.com y en la taquilla del Gran Teatro.