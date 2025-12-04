La Orquesta Colombina Onubense rinde tributo a Nino Bravo con un concierto en la Casa Colón el día 27

Presentación del concierto 'Nino Bravo Sinfónico'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, acompañado por el presidente de la Asociación Colombina Onubense, Pablo Arazo; y la vicepresidenta de la entidad, Vega Mélida, han presentado este jueves la cita musical 'Nino Bravo Sinfónico'. Se trata de un concierto organizado con el respaldo consistorial y con el que la agrupación musical homenajeara al artista valenciano, "una de las voces más queridas de la música española", el próximo 27 de diciembre en la Casa Colón.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Molina ha explicado que "Nino Bravo es un artista que sigue muy presente en nuestra memoria y cuyas canciones continúan emocionando generación tras generación, y prueba de ello es la buena acogida que ha tenido, ya que a fecha de hoy tan solo quedan unas pocas entradas".

Sobre los promotores de la iniciativa, el concejal ha destacado el trabajo de la Orquesta Colombina Onubense, "una formación joven que el pasado año celebró su quinto aniversario, pero que en muy poco tiempo se ha ganado un lugar destacado dentro de la vida cultural de Huelva, desarrollando una labor fundamental para fomentar el amor por la música orquestal, apoyar el talento local y acercar este tipo de propuestas a todos los públicos".

En este sentido, ha destacado que desde el Ayuntamiento se quiere "reconocer y apoyar iniciativas como esta, que enriquecen nuestra agenda cultural y refuerzan a Huelva como una ciudad viva, creativa y comprometida con la cultura".

Al respecto, el presidente de la Asociación Colombina Onubense ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Huelva como al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) su colaboración. "No podemos estar más agradecidos ya que, gracias a ellos, nuestra asociación puede seguir con su vida diariamente y consumando proyecto tras proyecto".

Arazo ha subrayado que es "un espectáculo de primer nivel" con el que han querido homenajear a Nino Bravo, "una de las mejores voces de todos los tiempos del panorama musical" y al que quiero ha animado a los onubenses que "disfruten en primicia".

Por su parte, la vicepresidenta de la orquesta ha explicado que esta cita "tan especial" reunirá sobre el escenario a más de 50 músicos, "a los que se sumará la participación de una coral conformada especialmente para este concierto y que estará integrada por personas de todas las edades hasta alcanzar los 120 artistas sobre el escenario". Además, junto a ellos actuarán los músicos del grupo Bogart, "que aportará un formato de banda de rock con batería, bajo, guitarra y otros instrumentos que enriquecerán el espectáculo con una sonoridad diferente y muy atractiva".

Asimismo, Vega Mélida ha anunciado que el concierto estará dirigido por Pelayo Castillo y que contará como voz principal estará el presidente de la Orquesta, Pablo Arazo, quien será el encargado de versionar algunos de los grandes clásicos de Nino Bravo: canciones tan universales como 'Libre', 'Un beso y una flor', 'Te quiero, te quiero', 'América' o 'Mi tierra', "temas que siguen vivos en el corazón del público tanto tiempo después".

La cita será el próximo 27 de diciembre, a las 20,00 horas, en la Casa Colón. Las entradas tienen un precio de 10 euros y están a la venta en giglon.com.