Pablo López, Pasión Vega, Martínez Ares o Tamara, entre los 37 espectáculos del primer semestre de 2026 en Huelva

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado este jueves la programación cultural para el primer semestre de 2026. El Gran Teatro de Huelva junto a la Casa Colón "serán los dos escenarios principales, que acogerán 37 espectáculos con los que vamos a seguir convirtiendo a Huelva en un referente para la cultura".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la música volverá a ser protagonista con la presencia en Huelva de Pablo López, Cantores de Híspalis, Pasión Vega, Tamara o Sergio Contreras, entre otros, y ocho representaciones teatrales harán escala en la ciudad.

Como principal novedad y apuesta, la magia también tendrá cabida en la programación cultural de la capital, de la mano Dakris, "uno de los magos que más está dando que hablar estos últimos años en la comunidad mágica y premio nacional de Magia".

MÚSICA

El 9 de enero, Pablo López será el encargado de inaugurar la temporada musical en Huelva con su gira 'El Niño del Espacio En Concierto'. Este regreso a los escenarios supone una nueva oportunidad para reencontrarse con un público que ha acompañado al artista desde sus inicios y que sigue llenando cada concierto. El 20 de febrero llega 'Credo', 25 temas que hacen un recorrido extenso por la discografía de Cantores de Híspalis en el mundo cofrade e incluyen tres temas nuevos.

Por otro lado, el onubense Sergio Contreras llega a Huelva el 21 de febrero en el marco de su gira '20 aniversario'. Durante esta gira especial repasará sus grandes éxitos e incluirá colaboraciones con voces originales de sus canciones como Fernando Caro (voz en 'Llena de Luz y de Sal', 'Yo No Quise', 'Letras Malditas'), Soni López (voz de 'Te Está Matando') y Rafa Púas, su compañero habitual, para hacer brincar y cantar al público. El 14 de marzo el ritmo de Las guerreras K-Pop desembarca en Huelva con un tributo musical del fenómeno global.

El 21 de marzo, Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del programa de Canal Sur 'Se llama Copla', llega a la Casa Colón. Quince años después y con solo 32 años, Laura Gallego se erige como "la última gran folclórica de España". Penélope Watson, sinónimo de vanguardia, riesgo y eclecticismo, volverá a los escenarios de Huelva el 9 de abril.

El 25 de abril, Pasión Vega trae a Huelva su espectáculo 'Pasión Almodóvar', una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas del oscarizado director manchego. El 1 de mayo, Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, considerada de culto dentro del panorama independiente del país actuará en el Gran Teatro.

Los musicales también son protagonistas de la programación cultural, ya que los días 2 y 3 de mayo, 'Sonrisas y Lágrimas', la nueva producción de Theatre Properties, ofrece no solo la emotiva historia y la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein, sino también una escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30.

Por otro lado, el 9 y 10 de mayo llega 'Goya', un gran texto teatral con la música como hilo conductor, que cobra vida a través de 24 canciones originales interpretadas en directo. El 16 de mayo, le toca el turno a Tamara, que cumple 25 años con una nueva gira y con un formato íntimo en el que conecta con el público de una forma cercana y emocionante. El 30 de mayo llega Marwán, considerado desde hace casi una década una de las principales voces de la canción de autor, que regresa con su nuevo disco 20 aniversario 'Canciones para una urgencia'.

Por otra parte, la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva pondrá este año en escena el día 12 de junio la zarzuela 'El barberillo de Lavapiés', con la banda Sinfónica Municipal de Huelva. 'Andalucía Sinfónica' hace tres nuevas paradas en Huelva, en esta ocasión con la orquesta de Córdoba, el 27 de febrero, la Sinfónica de Málaga el 12 de abril, y cierra la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 18 de Abril.

Además de todo esto, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva trae para este primer semestre del año siete citas en las que abarcará desde el Jazz, hasta los grandes éxitos de ABBA. Y para cerrar, se celebra una nueva edición del Festival Flamenco de Huelva, en esta ocasión del 1 al 7 de junio.

TEATRO

La temporada teatral de 2026 la inaugura el 6 de marzo la ópera 'El elixir de amor', interpretada por la Compañía de Ópera 'Leonor Gago' y en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia. La obra representa la historia de Nemorino que está enamorado de Adina, sin ser correspondido. Todo cambiará cuando llega a su pueblo Dulcamara, un embaucador que vende un elixir de amor (un vino corriente). Nemorino se emborracha y, en efecto, Adina se vuelve loca por él.

Justo al día siguiente, el 7 de marzo, se estrena 'Milagroso', una hilarante comedia de enredos, en la que Juanma y Charly, dos amigos en aprietos económicos deciden secuestrar a Ramón, un empresario adinerado, con la esperanza de pedir un rescate. Sin embargo, su falta de experiencia y los constantes malentendidos transforman el plan en un caos absoluto.

El 20 de marzo, en 'Yo solo quiero irme a Francia', María Galiana presenta una obra donde lo real y lo mágico conviven con naturalidad. El 26 de marzo, la Comparsa Martínez Ares presentará en Huelva: 'Los Humanos', la comparsa con la que el autor gaditano Antonio Martínez Ares regresa al COAC 2026, después de un año de ausencia debido a problemas de salud.

Por otro lado, el 10 de abril se representa 'EA', con el autor onubense Julio Fraga, una comedia esperpéntica, un viaje al futuro a largo tiempo, un viaje a los sentimientos más profundos y un análisis sobre las relaciones humanas.

En 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', el 24 de abril, Ana Torrent protagoniza una obra en la que Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava.

Rafael Álvarez El Brujo presenta el 15 de mayo la obra 'Volar con los pies en el suelo', inspirándose en los comediantes del teatro clásico y popular, parientes lejanos de los bufones de Shakespeare y de los graciosos del Siglo de Oro.

'El Barbero de Picasso', llega al Gran Teatro el 29 de mayo. Protagonizada por Antonio Molero y Pepe Viyuela, es una hilarante comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948.

Y por último, cierra la temporada teatral de este primer semestre, el 19 de junio, 'Panorama desde el puente' donde José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés forman parte del reparto de este clásico de Arthur Miller.

MAGIA Y MUCHO MÁS

El conocido como Mago Invisible, Dakris, traerá a Huelva el 28 de febrero, un espectáculo con tele transportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público y muchas sorpresas.

Además, del 27 de enero al 7 de febrero, el Carnaval Colombino será el protagonista y el 12, 13 y 14 de marzo se celebra una nueva edición del Festival Wofest que regresa al Gran Teatro.

Entre las principales novedades destaca Gambafest, un Festival del Humor que prevé traer a la ciudad a humoristas de renombre de dentro y fuera de Huelva. Entradas

Las entradas para los principales espectáculos saldrán a la venta a partir de este viernes, a través de los canales habituales, es decir, tanto a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Para el resto de espectáculos se irán poniendo a la venta de forma escalonada, tras su anuncio previo a través de las redes sociales del Ayuntamiento, así como por el canal de WhatsApp.