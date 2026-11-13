Los pajes a pie de los Reyes Magos en la cabalgata de Huelva se elegirán por primera vez por sorteo

Archivo - Pajes de la cabalgata de Reyes Magos de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, abrirá el próximo lunes, 16 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el sorteo público para elegir a los integrantes del séquito de pajes a pie de la Cabalgata de Reyes Magos de 2027, que recorrerá las calles de la capital onubense el próximo 5 de enero. En total se sortearán 135 plazas, 45 para acompañar precediendo a las carrozas de cada uno de los Reyes Magos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que "la Cabalgata de Reyes Magos es uno de los acontecimientos más esperados del año, especialmente por los más pequeños", pero "no solo por ellos", y, por eso, se ha convocado por primera vez este sorteo, para que cualquier onubense "tenga la oportunidad de vivirla de una manera muy especial, formando parte del séquito que acompaña a las carrozas de los Reyes Magos y compartiendo desde dentro la ilusión de una noche mágica".

"Con iniciativas como esta, fomentamos la participación ciudadana, implicamos de forma directa a los jóvenes onubenses en nuestras tradiciones como la mejor forma de perpetuarlas, y contribuimos a crear ya desde la celebración del sorteo ese ambiente festivo que hace tan especial una noche mágica", ha señalado Molina.

Hay que recordar que los pajes a pie son los integrantes del cortejo que anuncia la llegada y acompañan a las carrozas de los Reyes Magos, interactuando con la gente, bailando y repartiendo caramelos, golosinas y pequeños juguetes para dinamizar la cabalgata y crear un ambiente festivo durante todo el recorrido.

Las personas interesadas en participar en el sorteo deben cumplir el requisito de mayores de edad --18 años cumplidos en el momento de formalizar la inscripción-- y podrán presentar sus solicitudes de forma presencial desde el próximo lunes 16 y hasta el 23 de noviembre, ambos inclusive, en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ubicada en la Casa Colón, de acuerdo con las bases de la convocatoria, que podrán consultarse en la página web municipal, www.huelva.es.

El horario será de 10,00 a 13,00 horas durante los días 16, 17, 19, 20 y 23 de noviembre, y de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas durante el día 18.

Según la convocatoria, cada participante deberá indicar en la solicitud de inscripción, por orden de preferencia, las tres opciones de Rey Mago al que desea acompañar: primera opción, segunda opción y tercera opción, pudiendo elegir entre Melchor, Gaspar y Baltasar, si bien la indicación de las preferencias del solicitante no garantiza la asignación del Rey Mago solicitado, ya que estará sujeta al número de plazas disponibles para cada uno de ellos y al resultado del sorteo que, en este caso, tenga que realizarse si no se dispusiera de plazas disponibles para todos los solicitantes.

Si el solicitante solo elige acompañar a un único Rey Mago o dos, la asignación estará igualmente condicionada al número de plazas disponibles, y al resultado del referido sorteo.

Finalizado el período de inscripción, se procederá a la elaboración de una lista con las personas admitidas al proceso de selección, a las que asignará de forma automática un número correlativo único según su estricto orden de entrada en la Concejalía de Cultura, en tanto que aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases quedarán automáticamente excluidas.

La relación de los solicitantes admitidos al proceso de selección se publicará el día 25 de noviembre de 2026, a partir de las 13,00 horas, en el tablón de anuncios de la Concejalía de Cultura, y se configurará una lista inicial por cada Rey Mago conformada por los participantes que solicitaron a cada Rey en primer lugar.

Según las bases de la convocatoria se establece un cupo máximo de 45 plazas para cada uno de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) y el proceso de asignación se realizará por fases sucesivas según las preferencias marcadas.

En la fase 1 (primera opción) se analizarán las solicitudes que hayan elegido a un Rey Mago en primer lugar y se hará adjudicación directa si el número de solicitudes para ese Rey Mago es igual o inferior a 45, quedando admitidos automáticamente en dicha plaza todos los aspirantes, o se hará asignación por sorteo público si el número de solicitudes supera las 45 plazas disponibles.

En dicho sorteo, se extraerá un solo número al azar, por cada uno de los Reyes Magos en que las solicitudes superen las plazas disponibles y este número determinará el orden de prioridad a partir del cual se iniciará la adjudicación de las plazas, continuando de forma correlativa y ascendente en numeración --y volviendo al número 1 tras alcanzar el último número asignado-- hasta cubrir las 45 plazas por rey.

En la fase 2 (segunda opción), los aspirantes que no hayan obtenido plaza en su primera opción tras el sorteo pasarán a computar en su segunda opción de preferencia y se les adjudicará plaza directamente siempre que el Rey Mago elegido en segundo lugar disponga de vacantes libres por no haber alcanzado el cupo de 45 solicitudes en la fase 1.

En la fase 3 (tercera opción), las bases recogen que en caso de que tampoco existan vacantes en la segunda opción, se repita el mismo procedimiento con la tercera opción de la solicitud, asignándose de forma directa en las plazas que aún permanezcan vacantes.

El sorteo público se celebrará el 1 de diciembre de 2026, a las 9,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva, y se realizará mediante la extracción de un número aleatorio a partir del cual se ordenarán las solicitudes de forma correlativa hasta agotar las plazas.

Aquellos solicitantes que, tras la celebración de los sorteos individuales de cada Rey Mago y la posterior fase de recolocación por vacantes, no hubieran obtenido plaza en ninguna de sus tres opciones de preferencia, pasarán a formar parte de una Lista de Espera Única y Unificada.

Las bases establecen que, si tras concluir las tres fases anteriores, algún Rey Mago no alcanzase las 45 plazas reglamentarias, las vacantes sobrantes se cubrirán asignándose por orden de la lista de espera unificada configurada tras el sorteo, comenzando por Melchor, continuando por Gaspar y finalizando en Baltasar.

En caso de producirse bajas, renuncias o para una eventual ampliación del número de plazas, en cualquiera de los tres Reyes Magos, la plaza será ofrecida rigurosamente por el número de orden en que se encuentre la Lista de Espera Unificada, independientemente de cuáles hubieran sido las preferencias iniciales marcadas en su solicitud.

El Ayuntamiento de Huelva facilitará los trajes necesarios para desempeñar la función de Paje Acompañante durante la Cabalgata, debiéndose comprometer las personas seleccionadas a hacer un uso adecuado y responsable del vestuario facilitado por el Ayuntamiento.

Con esta nueva convocatoria, el Consistorio, que recientemente abrió también el plazo de inscripción para participar en el sorteo de figurantes, dirigido a niños y niñas de entre cinco y 12 años, consolida su apuesta por abrir a la ciudadanía su participación en una de las citas más tradicionales y especiales del calendario festivo de Huelva, permitiéndoles disfrutar de la ilusión de la noche de Reyes como protagonistas del desfile.