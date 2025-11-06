Pepe Roca se despedirá de los escenarios el próximo 27 de noviembre en el auditorio de la Casa Colón de Huelva

Presentación del concierto de Pepe Roca con el que se despide de los escenarios. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, acompañado por el músico onubense, Pepe Roca, ha presentado este jueves el concierto de despedida del artista, cita que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el auditorio de la Casa Colón y en la que compartirá escenario con la Banda Sinfónica Municipal y un numeroso grupo de artistas.

El concejal ha destacado que se trata de "una cita histórica para la música onubense, ya que después de más de 50 años de carrera Pepe Roca quiere decir adiós en su tierra, con un concierto de despedida con el que nos llevará a un viaje emocional por las canciones más representativas de su vida artística, incluyendo aquellos temas con los que comenzó su trayectoria junto a Alameda y aquellos que hizo para tantos cantantes".

Un espectáculo que contará con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, bajo la dirección de Paco de la Poza, y con la colaboración de numerosos artistas invitados, como Argentina o Jarcha, "que acompañarán a Pepe Roca en este adiós tan merecido y especial", ha señalado Molina.

El edil ha animado a los onubenses a acompañar a su paisano en esta "importante cita" y en nombre del Ayuntamiento de Huelva ha agradecido a Pepe Roca "su legado, su generosidad y su aportación a la cultura andaluza y española, merecedores de esta despedida, que esperemos no sea un adiós a la música, sino un hasta siempre lleno de gratitud y admiración".

Por su parte, Pepe Roca, ha explicado este concierto es un homenaje a su hijo, "porque José Carlos ha significado todo para mi música" y ha subrayado que "realmente va a ser un espectáculo irrepetible, que no se volverá a ver, un concierto inolvidable donde todos los participantes son de mi total confianza".

Entre los compañeros con los que compartirá escenario, Pepe Roca, más allá de las invitaciones a Argentina y Jarcha, ha mencionado a "Ricky, Álvaro Girón, Manolo Nieto, Manolo León, Álvaro Gandul; Antonio Coronel, Joaquín Brito, Moisés Toscano y Mon Domínguez".

El Ayuntamiento ha destacado que "hablar de Pepe Roca es referirse a un artista imprescindible en la historia musical de Andalucía". Es músico, compositor, cantante y guitarrista, además de uno de los fundadores del mítico grupo de rock andaluz Alameda, donde ejerció como voz principal y guitarra.

Su carrera, que se extiende a lo largo de más de cincuenta años, ha sido "un ejemplo de compromiso, talento y amor por la música". Su estilo, "inconfundible", ha fusionado el rock, el flamenco, la copla y los elementos sinfónicos, creando un lenguaje musical profundamente andaluz, lleno de sentimiento y de raíces.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en la web www.entradas.huelva.es, así como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas.