La Semana Santa de Huelva tendrá su propia colección de cromos de 'Holy Cards' desde este viernes

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, en la presentación del coleccionable sobre la Semana Santa de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; la delegada Turismo y Andalucía Exterior y Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera; y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, han presentado el coleccionable sobre la Semana Santa de Huelva, que estará disponible en todos los quioscos de prensa y estancos de la capital a partir de este viernes 5 de diciembre.

El edil de Cultura ha trasladado que las 'Holy Cards Huelva', que así se denomina, "es una iniciativa que permite disfrutar, aprender y compartir nuestra Semana Santa desde un formato original que conecta con todas las edades, desde los niños que empiezan a descubrir nuestras procesiones, hasta los devotos, cofrades y coleccionistas que viven con intensidad cada detalle".

"Proyectos como este nos recuerdan que seguimos avanzando, que seguimos creciendo y que, sobre todo, seguimos defendiendo y difundiendo nuestro patrimonio, en este caso la Semana Santa, que es -sin ninguna duda- uno de los acontecimientos religiosos, culturales, sociales y turísticos más importantes que tenemos", ha continuado el concejal que ha deseado "mucha suerte" a esta iniciativa "porque todo lo que sea promocionar y difundir nuestra Semana Santa es ayudar a Huelva, ya que el trabajo que las diferentes hermandades desarrollan durante todo el año establecen alianzas y buscan sinergias que, en definitiva, hacen ciudad".

Con una primera tirada de 12.000 álbumes y seis millones de cromos, Huelva se suma así al resto de ciudades que ya ofrecen este coleccionable. Un proyecto que "ya ha triunfado en numerosas ciudades" y que ahora llega a la capital para "poner en valor, de una forma innovadora, cercana y accesible a la riqueza, la historia y la emoción de las hermandades onubenses", ha indicado el Ayuntamiento.

Concretamente, cada álbum tiene 54 páginas con un total de 486 cromos, repartido en las siguientes secciones: Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes, Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Madrugada, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Hermandades de Gloria, Vía Crucis y un último apartado en el que se recogerán fotografías históricas de la Semana Santa de Huelva.

Se empezará a comercializar desde este viernes 5 de diciembre en sobres, al precio de un euro y cada uno contendrá siete cromos. A parte, la empresa promotora del proyecto va a repartir 200 sobres de cromos a cada hermandad para que el dinero de su venta lo puedan destinar íntegramente a sus obras sociales.

Además, cada tarjeta cuenta con un código QR que ofrece al usuario una "cuidada descripción histórica y artística" de cada pieza, "permitiendo a los aficionados profundizar en el significado de cada procesión y cada tradición que le rodea". Y, como en todas las colecciones, habrá ediciones especiales y cartas limitadas, o cromos de esos difíciles, "que añadirán un valor exclusivo a la colección", ha subrayado el Consistorio.

Junto al álbum, este jueves también se ha presentado en primicia en Huelva una de las novedades de esta iniciativa. Se trata, ha explicado el gerente de 'Holy Cards', Rafael Ruiz, de una app que ha sido diseñada para convertirse en una herramienta para el intercambio de cromos, "de forma que todos los interesados en la Semana Santa de Huelva que estén realizando la colección podrán saber gracias a la geolocalización quien tiene el cromo que a ellos les falta y cómo pueden quedar para realizar el tradicional intercambio que acompaña a estas colecciones".

Asimismo, la aplicación también ofrecerá actualizaciones sobre las hermandades así como información de las futuras quedadas que desde 'Holy Cards' se van a organizar en la capital para realizar intercambios de cromos y "disfrutar de ratos de convivencia cofrade".