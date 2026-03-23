La VI edición del Certamen de Balcones Cofrades transforma un año más las calles de Huelva en una galería de arte

Archivo - Presentación de la VI edición del Certamen de Balcones Cofrades en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Huelva vuelven a llenarse de "arte y tradición" a partir del próximo miércoles, 25 de marzo, gracias a la exposición recopilatoria de la VI edición del Certamen de Balcones Cofrades. La iniciativa, impulsada por la Hermandad de la Borriquita con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y el Puerto de Huelva, así como varias empresas de la capital, se ha consolidado como "una cita imprescindible en la Semana Santa onubense".

Así lo ha asegurado durante la presentación el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quien ha destacado la evolución del certamen desde su nacimiento en plena pandemia hasta ahora, "cuando está completamente consolidado y más allá de los premios lo importante es cómo se transforma la ciudad en una galería de arte al aire libre, acercando la Semana Santa a todos los ciudadanos y visitantes", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este sentido, Molina ha señalado que este año se han presentado más de veinte obras entre pinturas y fotografías de artistas de Huelva y su provincia, "y también una procedente de un artista de Madrid, lo que demuestra la proyección nacional del certamen".

Por su parte, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional como clave para el éxito del proyecto, "un certamen que une arte y tradición, llevando la cultura a la calle y transformando fachadas emblemáticas en espacios donde todos pueden disfrutar de la creatividad y sensibilidad de nuestros artistas", recordando que este año las obras se expondrán además de en los balcones de las calles laterales del Ayuntamiento, en la fachada de la Diputación Provincial, creando una galería abierta.

Al respecto, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado también la "importancia" de apoyar iniciativas que combinen patrimonio artístico y obra social, "ya que este certamen no solo promueve el arte y la cultura, sino que también refuerza la colaboración entre instituciones, haciendo que nuestras tradiciones lleguen a más personas, y la participación nacional y la calidad de las obras reflejan el éxito creciente de este proyecto".

Por último, Chema Riquelme, promotor del concurso y presidente del jurado, ha resaltado el valor de llevar el arte a la calle, porque "el Balcón Cofrade une arte, tradición, sentimiento y emoción" y ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y el Puerto, "ya que gracias a ellos se puede convertir los edificios emblemáticos en espacios abiertos al arte".

Además, ha anunciado que están trabajando para que la exposición pueda itinerar por distintos municipios, "llevando la riqueza cultural y artística del certamen a más rincones de la provincia". Dicha exposición estará compuesta por las obras finalistas tanto de fotografías como de pintura, las cuáles serán seleccionadas por el jurado, presidido por Chema Riquelme y compuesto por está compuesto por fotógrafos profesionales, así como representante del Consejo de Hermandades y de la Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense.

Una vez hecha la selección, las obras se expondrán a partir del 25 de marzo en los balcones del Ayuntamiento situados en las calles Cardenal Cisneros y Arcipreste González García, así como de la fachada principal de la Diputación Provincial. El Viernes de Dolores será cuando se anuncien a los ganadores, cuyas obras pasarán a estar expuestas en la Gran Vía, principal sitio de paso en Semana Santa y sus días previos.

Finalmente, señalar que los premios se entregarán un año más en las próximas Fiestas Colombinas en la caseta de La Borriquita, consolidando así un certamen que combina talento, tradición y participación ciudadana.