Adjudicadas dos parcelas del Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez (Cádiz) para nuevas actividades económicas

Vista del edificio del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado dos parcelas de titularidad municipal situadas en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) por un importe global de 547.966,91 euros. Ambos terrenos están destinados a uso de actividades económicas y actualmente se encuentran adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que la finca contiene restos de una edificación antigua de dos plantas de altura y 85 metros de superficie y fue adquirida en su día por el Ayuntamiento a través de una cesión obligatoria y gratuita.

La citada convocatoria se ha dividido en dos lotes. El lote uno corresponde a la parcela 3.2 del PTA y tiene una superficie de 5.344,55 metros cuadrados. En este caso, se ha adjudicado a la empresa Emergge Dynamics Systems SL por importe de 269.966,91 euros, IVA no incluido. El lote dos, referente a la parcela 3.3, presenta una extensión de 5.383,80 metros cuadrados y se ha adjudicado a Iter Trivium SLU por valor de 278.000 euros.

En relación a estos terrenos, el Ayuntamiento ha señalado que ambos salieron a licitación pública en marzo de 2022, declarándose desierta su convocatoria en septiembre de ese mismo año al no presentarse oferta alguna.

El pasado mes de julio, se inició una nueva licitación al objeto de poner en carga estos suelos para de esta forma contribuir a dinamizar la actividad en este espacio empresarial de Jerez y facilitar la llegada de nuevas inversiones, generando "oportunidades" para las empresas que buscan suelos donde instalar o ampliar sus negocios o procesos de producción.

ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE SIN USO DE EL AGRIMENSOR

También en materia urbanística y de patrimonio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha adjudicado la finca de titularidad municipal de la calle Tirso de Molina, 16, en la barriada del Agrimensor.

Se trata de una finca edificable que se encuentra en estado "de completo abandono", por lo que con esta venta se consigue eliminar "un punto negro de la ciudad, convertido en un foco de inseguridad e insalubridad" y que viene registrando "continuas ocupaciones y actos vandálicos" que han motivado numerosas quejas por parte del vecindario.

Según el Ayuntamiento, con esta enajenación no sólo se consigue erradicar una situación conflictiva en esta barriada, sino que también se contribuye a la recuperación y regeneración del espacio público para seguir avanzando en el desarrollo urbanístico de los barrios de Jerez.

Por último, se ha autorizado la cesión de uso a favor de la Hermandad Bondad y Misericordia de una porción de una parcela de titularidad municipal ubicada en el parque Salud Pérez Leyton. El terreno en cuestión contempla una superficie de 402 metros cuadrados y tiene su acceso por la calle Falsete.

La cesión se produce como consecuencia del contrato de concesión administrativa suscrito el pasado mes de septiembre con la Diócesis de Asidonia-Jerez, a la que le fue adjudicada la citada parcela por acuerdo, igualmente, de Junta de Gobierno Local.

Un mes después, la Hermandad Bondad y Misericordia solicitó a la Diócesis poder disponer de este terreno para sus fines propios.