Ágoras Projects Lab aborda 80 proyectos el programa cultural de Jerez (Cádiz) a Capital Europea de la Cultura en 2031

Imagen de personas reunidas en las Ágoras Projects Lab pra recabar proyectos para la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Jerez de la Frontera (Cádiz) a Capital Europea de la Cultura en 2031 ha finalizado con éxito la fase central de su proceso participativo con la celebración la semana pasada de las Ágoras Projects Lab, que han abordado más de 80 proyectos específicos recibidos para su inclusión en el programa cultural de la citada candidatura.

Estos espacios dinámicos de co-creación han contado con la participación activa de más de medio centenar de agentes culturales, sociales y educativos de toda la provincia de Cádiz, ha señalado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

De esta forma, Jerez 2031 continúa construyendo su proceso de candidatura de abajo arriba, convirtiendo la participación de la ciudadanía en "el leit-motiv" de sus dinámicas de trabajo. Este ha sido el objetivo de esta fase del proceso participativo, que ha culminado con la celebración de las Ágoras Projects Lab para proponer e intercambiar propuestas concretas en diferentes ámbitos: música, territorio, visual y transversal.

Estos espacios de co-creación han retomado el trabajo de las Ágoras Ideas Lab, celebradas el pasado mes de julio, y se han desarrollado entre el lunes y jueves de la semana pasada en distintos espacios colaborativos del edificio Multiusos del Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz.

En su conjunto, las ágoras de la candidatura Jerez 2031 han constituido una red de espacios de intercambio con el objetivo de trabajar en dos laboratorios de manera consecutiva, en Ideas Lab y Projects Lab.

Este proceso participativo ha permitido, desde la co-creación, encontrar propuestas ciudadanas para su inclusión en las diferentes líneas de programación del libro de candidatura (bid book), ha señalado el Ayuntamiento.