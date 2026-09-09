La alcaldesa de Jerez anima a los jerezanos a disfrutar este jueves de la 18 etapa de la Vuelta Ciclista

El corredor francés Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) en el sprint de la décima etapa de La Vuelta. - UNIPUBLIC/CXCLING CREATIVE AGENCY/TONI BAIXAULI

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha invitado a los jerezanos y visitantes, en general, a que disfruten este jueves de la 18 etapa de la Vuelta Ciclista, ya que "entre las grandes ciudades que recorrerá la Vuelta Ciclista a España está Jerez y va a ser un día grande". Igualmente, ha agradecido "a todas las personas que lo hacen posible, como la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y a los padres y madres que se han adaptado a una decisión propuesta por el Consejo Escolar de iniciar el curso un día después".

"Hay que disfrutar el día, y una vez que la Vuelta pase haremos valoración del retorno turístico y demás", ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que "Jerez estará en todos los medios de comunicación del mundo, con presencia en más de 90 países, y como promoción turística y como promoción de ciudad es fundamental". "Es un deporte muy querido en Jerez, que ha tenido presencia histórica con salidas, llegadas o etapas intermedias, y la Vuelta en Jerez tiene su casa", ha manifestado.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el Ayuntamiento activará desde las 8 horas hastas las 23,59 horas de manera ininterrumpida el Plan Territorial de Emergencias Local 'en fase de pre-emergencia' y 'Situación Operativa 0' con motivo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España 'El Puerto-Jerez', que se celebrará con salida desde la plaza de toros de El Puerto y meta en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, en un formato contrarreloj individual sobre un recorrido de 32 kilómetros.

Igualmente, se ha determinado la activación de un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) físico ubicado en la Jefatura de la Policía Local, en la que también tendrán presencia responsables de los distintos servicios municipales implicados en la organización del evento en la ciudad.

De los 32 kilómetros de los que se compone la etapa, 20 transitan por el término municipal de Jerez, tanto en su acceso a la ciudad por El Portal, Lomopardo y Estella, como por el casco urbano en su entrada desde la zona norte. De esta manera, se ha establecido paraa este jueves el corte de tráfico en este circuito por el término municipal de 11 horas a 18 horas, con especial atención a la zona de meta.

No obstante, los cortes de tráfico en la ciudad, al margen del general ya mencionado, comienzan este miércoles a partir de las 20 horas en la zona de plaza del Caballo y avenida Alcalde Álvaro Domecq hacia meta, debido al montaje de 'Parque Vuelta' y de la propia línea de meta y zona mixta anexa.

En este sentido, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que los propietarios de los vehículos particulares no aparquen ya desde hoy en tal zona los vehículos ni en el tramo por el que se desarrollará la etapa.

El primer ciclista partirá desde la rampa de salida de El Puerto de Santa María a las 14,07 horas mientras que el último ciclista saldrá a las 16,56 horas. La llegada a meta, en el recorrido de 32 kilómetros de los que consta la prueba, hace prever que la última sea entre las 17,30 horas y las 17,45 horas, aproximadamente.

Los ciclistas llegarán al término municipal de Jerez procedentes de El Puerto de Santa María por la carretera A-2002 (El Portal), giro a la derecha en la barriada rural de El Portal hacia la carretera CA-3109, cruce del puente sobre el río Guadalete, giro a la izquierda buscando la carretera CA-3113, llegada a Lomopardo por la carretera CA-3108, tramo breve por la A-2003 buscando Estella, que se cruzará por entero, giro a la derecha por la carretera CA-3107 y llegada a la rotonda de Caulina (restaurante A Proa).

Desde ahí comienza el tramo urbano hacia la meta con la rotonda Caulina, rotonda Michelín, avenida de La Granja, giro en rotonda Escuela Pública a la derecha para tomar avenida Caballero Bonald, paso por el Puente de La Pepa, avenida Voltaire, giro a la izquierda bordeando la rotonda Tío Pepe, avenida Andalucía, avenida Alcalde Álvaro Domecq en su extensión completa hasta la meta situada en la citada avenida a la altura del Instituto Padre Luis Coloma.

El Ayuntamiento establecerá una 'línea-lanzadera' de Autobuses Urbanos con salida en la explana de atracciones de Feria y destino hacia la plaza del Caballo (parada en calle Paz Varela), donde estará ubicado el 'Parque Vuelta'. Esta línea lanzadera será gratuita y circular, con inicio a las 11 horas. En la 'Fun Zone' denominada 'Parque Vuelta', que tendrá horario de 16,30 horas a 20,30 horas, se podrá seguir la etapa en pantalla gigante con animación musical y 'speakers', habrá actividades de animación ciclista con regalos en todos los stands, y también se ubicará el Museo de la Historia de la Vuelta Ciclista a España.

A efectos de aparcamiento, tanto para los jerezanos como para los visitantes de localidades vecinas, se recomienda utilizar los establecidos en la explanada de Atracciones Feria, en las parcelas ubicadas frente a la Tribuna del Estadio Municipal Chapín y los del Complejo Chapín a la altura del edificio 'Jerez 2002'. Las personas con movilidad reducida tendrán su zona de aparcamiento en la calle Manuel Bellido.