La alcaldesa de Jerez anuncia proyectos de mejora de instalaciones y servicios municipales

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado sobre los asuntos más destacados que se han aprobado este lunes en la Junta de Gobierno Local y que están relacionados con avances en la tramitación de "importantes proyectos" de reforma y acondicionamiento de instalaciones municipales, nuevos equipamientos para barriadas y mejora de servicios públicos, entre otros.

La alcaldesa ha señalado que "ahora mismo la zona rural tiene un protagonismo especial, pero la ciudad no puede parar, Jerez no puede perder el ritmo de crecimiento que ha tenido hasta la llegada de la borrasca y debe recuperarlo, así que el equipo de gobierno sigue trabajando en la mejora y mantenimiento de los servicios públicos y de instalaciones y en diversificar la economía para crear actividad y empleo".

Entre estos asuntos figura la aprobación del inicio de expediente de contratación, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de las obras de Reurbanización de una parcela ubicada en la barriada de La Granja para destinarla a un nuevo aparcamiento público completamente acondicionado, con un importe de 99.179 euros.

El proyecto, que fue presentado por la alcaldesa a los vecinos de la barriada, contempla la ordenación de los terrenos situados en el entorno del Centro de Salud y la Biblioteca Pública Municipal Agustín Muñoz, entre las calles Huelva y Pueblo Nuevo, para la creación de un aparcamiento de 55 vehículos, contemplando, además, el acondicionamiento de la entrada de urgencias del Centro de Salud.

El Ayuntamiento ha recordado que esta parcela fue cedida hace 30 años a la Junta de Andalucía para la construcción del centro de salud y desde entonces se encuentra en estado de abandono, por lo que el Gobierno municipal abordó la posibilidad de recuperar la disponibilidad de la parcela al objeto de ponerla en uso y de mejorar la accesibilidad y la movilidad en la zona, respondiendo así a una demanda histórica de los vecinos de esta barriada.

Igualmente, la alcaldesa ha destacado el inicio del expediente de contratación de las obras de reformas que se van a acometer en el Pabellón Polideportivo Kiko Narváez por importe de 481.197 euros, lo que contempla una sustancial mejora de su estado de conservación y de las condiciones de accesibilidad, seguridad y confort.

El proyecto de mejoras que se va a acometer comprende una serie de obras en materia de conservación en la funcionalidad del equipamiento con el fin principal de eliminar los problemas de entrada de humedad por las cubiertas y por el suelo que se han ido detectando a lo largo de estos años. Asimismo, se prevé la renovación del actual tapete por una superficie de pavimento vinílico deportivo homologado para esta tipología de canchas de uso público y también de competición, además otras reformas y renovaciones de las infraestructuras y servicios.

Otro asunto destacado por García-Pelayo ha sido la adjudicación del contrato de suministro de tres vehículos recolectores eléctricos, una actuación que viene recogida dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. El contrato se ha adjudicado a la empresa Burgo Móvil Auto S.L. por importe de 162.987 euros, IVA incluido.

Estos nuevos vehículos se destinarán al proyecto de ampliación del servicio de recogida selectiva de materia orgánica 'puerta a puerta' en establecimientos de restauración y comercios del centro. Igualmente, se ha adjudicado el suministro de contenedores específicos para el comercio y la hostelería, con una capacidad de 240 litros, destinados al depósito de materia orgánica.

También en materia de equipamientos, la Junta de Gobierno Local ha iniciado la contratación de las obras de ampliación del vallado de la urbanización de la parcela de la actual Jefatura de Policía Local. El importe asciende a 109.016 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. La alcaldesa ha explicado que "las obras de estas nuevas instalaciones se llevaron a cabo en su momento, pero el cerramiento no se completó".

Esta actuación, según ha indicado, incluye la creación de un nuevo cerramiento exterior que conforma el frente de fachada tanto de la avenida de la Universidad como a la calle Nuestra Señora de la Consolación y también prevé la conexión del espacio libre existente en el frente de la avenida de la Universidad con el nuevo espacio generado de uso restringido, así como nuevas instalaciones.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de mejora de la sala de despiece y compactadora del Mercado Central de Abastos a la empresa Muserac, S.L. por importe de 42.696 euros, IVA incluido. La intervención propuesta se centrará en los revestimientos de la sala de despiece, incluyendo la ejecución de una nueva carpintería divisoria metálica como antesala a la zona de despiece, y la repavimentación de la zona de la compactadora. Tanto la sala de despiece como la zona de la compactadora, se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento, haciendo necesarias esta intervención de adecentamiento y renovación.