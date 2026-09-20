La alcaldesa de Jerez (Cádiz) acompaña a Afamedis en su "multitudinaria" Gala Solidaria

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la décima Gala Solidaria de Afamedis. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha acompañado a Afamedis en su décima Gala Solidaria, un "multitudinario encuentro" celebrado en La Atalaya con el que la entidad continúa recaudando fondos destinados a sus diferentes proyectos dirigidos a la atención y promoción de las personas con discapacidad.

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la regidora, que ha asistido a este evento junto a las delegadas Yessika Quintero y Carmen Pina, ha tendido la mano a Afamedis para "seguir avanzando en inclusión, desde el compromiso con la empatía y la ilusión que desprende esta entidad, y siempre desde el protagonismo de las personas con discapacidad".

De este modo, la Gala Solidaria de Afamedis alcanza su décima edición con una "extraordinaria afluencia de público" que ha disfrutado de un almuerzo de convivencia, amenizado con la actuación del grupo 'Asuntos Propios', y de una "gran tómbola" gracias a la colaboración de medio centenar de empresas de la ciudad.

Asimismo, la primera edil ha aprovechado este encuentro para interesarse por la valoración de chicos de la entidad sobre las diferentes actividades que desarrollan gracias a la asociación, como un Taller de Cocina, con el que no solo practican la elaboración de recetas, sino "la socialización y el trabajo en equipo, creando un entorno de apoyo donde cada participante comparte sus experiencias, dando protagonismo a cada chico en su proceso de desarrollo social".

De este modo, García-Pelayo ha ofrecido a Afamedis la colaboración del Ayuntamiento para "seguir dando difusión a las actividades de la entidad y manteniendo un contacto estrecho destinado a sumar esfuerzos y recursos dirigidos a objetivos comunes".

En este sentido, el Ayuntamiento trabaja ya en la conmemoración un año más del Día Mundial de la Discapacidad, que el Ayuntamiento celebrará con una "gran jornada de convivencia" en la que chicos de Afamedis participan cada año "sumando su alegría y su talento sobre el escenario".

En contexto, Afamedis conmemoraba "por todo lo alto" su decimoquinto aniversario el año pasado, celebrando una trayectoria con la que trabaja cada día por la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares. En la actualidad cuentan con más de 80 socios y un gran número de empresas colaboradoras.

Esta entidad forma parte de la Mesa de Discapacidad y colabora y participa de todas las actividades y propuestas que parten de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, "aportando siempre su ilusión y su compromiso al reto de avanzar en inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas en su diversidad funcional".