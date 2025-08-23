La alcaldesa de Jerez (Cádiz) agradece a los bomberos de la ciudad su labor en la extinción de los incendios de Galicia

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha expresado su agradecimiento a los bomberos jerezanos y del Consorcio Provincial por su labor en las tareas de extinción de los incendios que han afectado a la comunidad autónoma de Galicia. Asimismo, ha celebrado la buena noticia de que los fuegos declarados en Galicia, Extremadura y Castilla y León están ya controlados y perimetrados, lo que ha permitido que los vecinos puedan regresar a sus hogares.

En este contexto, la primer edil ha hecho hincapié en que "es un motivo de satisfacción que los bomberos de Jerez hayan contribuido a esa alegría después de tantos días de trabajo y esfuerzo, de pérdida humana y material". "Es motivo de agradecimiento a los profesionales de Jerez y de la provincia que de manera desinteresada decidieron sumar a los operativos de lucha contra los incendios", ha señalado la alcaldesa.

García-Pelayo ha añadido que "cuando las administraciones trabajan juntas, lo hacen de manera coordinada y lo hacen además con profesionales e ilusión van poco a poco solucionando lo que pueden ser grandes problemas". Asimismo, ha trasladado su enhorabuena a los que pueden volver a sus casas, toda vez que ha destacado que "tenemos que estar orgullosos y mostrar un agradecimiento infinito a los bomberos de esta tierra por su profesionalidad y entrega al servicio público". "Hemos aprendido una gran lección y es que juntos podemos", ha apostillado.

El dispositivo del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, al mando del subinspector-jefe del Parque de Bomberos de Jerez, José Manuel Rosso, ha estado formado por 17 efectivos y cinvo vehículos, han realizado diversos trabajos como inspección del perímetro del incendio en coordinación con bomberos de Verín; actuación para rematar una cola de incendio en la zona de Erosa; trabajo en el incendio descontrolado en la aldea de San Vicente de Pepín, donde las actuación de los bomberos gaditanos impidió que el fuego afectara a las viviendas.

La misma jornada del miércoles, los bomberos procedentes de Jerez y la provincia revisaron una zona cercana al cementerio de Castredo del Valle y en la zona rural de Arcuelos. Igualmente, los efectivos del Consorcio provincial consiguieron retener un incendio forestal en la zona de Pentes y proteger el pueblo en colaboración con los bomberos del Parque de Verín, Guardia Civil y agentes forestales.

Durante la jornada del jueves, los efectivos gaditanos repasaron e inspeccionaron el perímetro del incendio para buscar posibles puntos calientes y extinguiendo uno cercano a la población de Mederos.