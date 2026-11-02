Alcaldesa de Jerez (Cádiz) agradece el "compromiso inversor" de la Junta de Andalucía con la localidad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su satisfacción una vez conocidos los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2027 que ha calificado como "una alegría para Jerez". En este sentido ha afirmado que la Junta ha incluido en dichos presupuestos el dinero necesario para hacer las infraestructuras y llevar a cabo los proyectos que la ciudad lleva mucho tiempo esperando y que son "realmente importantes".

"Dinero para que comience a andar el Centro de Salud de la zona norte de Jerez; para que se renueven los paritorios de nuestro hospital; para que se pueda incorporar la cirugía mayor en el Centro de Salud Esperanza de la Yedra o para que finalicen las obras del IES Lola Flores", ha matizado García-Pelayo en un comunicado.

Las cuentas autonómicas incorporan para Jerez, según ha informado la alcaldesa, fondos también para la bioclimatización de los centros educativos y para que cuenten así con aire acondicionado y calefacción. En el listado de proyectos también ha citado el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia, fondos para que finalice el Museo del flamenco o se puedan desarrollar las obras del Centro de Formación Profesional Aeroespacial de San Juan de Dios, entre otros.

"Podremos seguir descubriendo gracias a estos presupuestos para Jerez los tesoros que hay bajo Asta Regia o iniciar el proceso para construir la carretera de Cartuja o arreglar la que va hasta Sanlúcar. Y muy importante también, para que podamos continuar con las obras para prevenir las inundaciones o que podamos construir viviendas a precios asequibles. En definitiva son muchos proyectos, claro que sí es mucho dinero, por supuesto que sí, pero es lo que Jerez se merece y espera desde hace años", ha concluido la alcaldesa de la ciudad.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobaba este viernes el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, que asciende a 54.716,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía creciendo un 22% en Vivienda y destinando dos de cada tres euros a políticas sociales.