La alcaldesa de Jerez (Cádiz) apoya la lucha contra el Cáncer de Mama y reivindica la importancia de la salud mental

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, durante la marcha organizada por AMMA, en el marco de las actividades vinculadas al Día Mundial del Cáncer de Mama. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

La primera edil de Jerez, María José García-Pelayo, también ha asistido a la primera edición de la Feria de Participación Ciudadana de Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha apoyado con su presencia este sábado la marcha organizada por AMMA, en el marco de las actividades vinculadas al Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Una actividad que va más allá de la propia actividad física.

Según ha informado el consistorio jerezano en una nota, la marcha, con el lema 'Juntas damos más vida', se plantea como un espacio para caminar juntas, acompañar a quienes están atravesando la enfermedad, y hacer visible una realidad, que afecta también al entorno familiar y social de las pacientes. Como novedad en esta edición, una batucada acompañará la marcha y pondrá ritmo al recorrido.

Ha detallado también que la Asociación cuenta con varios proyectos en marcha como la Atención informativa y acompañamiento; el proyecto de fisioterapia y prevención del linfedema y 'Después del cáncer: Reconstruyendo tu camino'. El próximo evento solidario programado será un desfile benéfico el 11 de noviembre en los Claustros de Santo Domingo.

Por otro lado, la primera edil de Jerez ha reivindicado la importancia de la salud mental durante la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental que, organizado por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Afemen, que ha tenido lugar este sábado en el Gallo Azul.

Según ha indicado el Ayuntamiento, este año el Día de la Salud Mental se celebra bajo el lema 'Haz match con tu Salud Mental'. Además de la lectura del manifiesto, la Asociación ha instalado mesas informativas, en las dieciséis delegaciones que tiene en la provincia de Cádiz.

Para el Consistorio, el objetivo es "ayudar a generar conciencia entre los ciudadanos y fomentar conversaciones sobre la importancia de la salud mental en la sociedad". El acto ha servido como "un compromiso público para promover la conciencia y la acción en beneficio de las personas que enfrentan desafíos en este ámbito".

Afemen es una entidad sin ánimo de lucro, que se creó en el año 1.990. Y fue declarada de utilidad pública nacional en el año 1.996. A través de sus diferentes programas, atiende a cerca de 1.000 personas al año, entre personas usuarias y familiares, repartidas en 16 localidades.

PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE JEREZ

Asimismo, la alcaldesa ha asistido a la primera edición de la Feria de Participación Ciudadana de Jerez, que organizada por la federación de asociaciones de vecinos 'Solidaridad', se ha celebrado en Los Claustros de Santo Domingo.

Bajo el lema 'Jerez participa, Jerez mejora' se una jornada para participar, compartir y construir juntos una ciudad mejor. La programación combina un bloque de contenido propiamente participativo, mesa redonda sobre movimientos vecinales y espacios de diálogo, con actividades de convivencia.

Entre ellos destacan juegos tradicionales para todas las edades, degustación de productos locales, entrega de premios del I Certamen Literario "Latidos del barrio" y conciertos de Space Surimi y Aryma. El objetivo de esta programación es atraer a públicos diversos y dar visibilidad a la participación ciudadana fuera de los formatos estrictamente administrativos o asociativos. La presencia de productos locales en la programación refuerza esa conexión con la gastronomía y su apoyo al título CEG 2026.