La alcaldesa de Jerez (Cádiz) asiste a la salida extraordinaria de Santa María Guadalupe desde el Santuario San Lucas

Imagen del descubrimiento de la placa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno de la ciudad, ha asistido este domingo festividad de Todos los Santos, a los actos en torno a la procesión extraordinaria de Santa María de Guadalupe, una imagen de la Virgen del siglo XIV que se relaciona con el Rey Alfonso XI y la Batalla del Salado que se venera en el Santuario Diocesano de San Lucas y que es desde 2015 titular de la Hermandad de las Tres Caídas.

Tras la salida de la procesión, la alcaldesa --acompañada del hermano mayor, Pedro Pérez-- ha asistido al descubrimiento de un azulejo con la imagen y el nombre de la Virgen en el tramo de calle que une las plazas de San Lucas y Belén, un espacio que a partir de ahora se denominará 'Pasaje Santa María de Guadalupe', tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa.

Tras el descubrimiento de la placa, a cargo del empresario Ricardo de Serdio, y su bendición por parte del párroco de San Lucas y director espiritual de la Hermandad de las Tres Caídas, el sacerdote Carlos Redondo, la procesión ha continuado su recorrido. También en el transcurso de la procesión, la alcaldesa ha presenciado otro momento especialmente singular de esta primera salida procesional de Santa María de Guadalupe.

Se trata de un acto de acción de gracias que se ha celebrado en el Patio de Armas del Alcázar de Jerez, concretamente en la puerta de la que fue la antigua mezquita almohade. En este punto, ha tenido lugar un momento dedicado a la oración que ha finalizado con el rezo del Ángelus, con la participación del grupo musical Ministriles Hispalensis, que ha entonado una de las Cántigas de Santa María, del Rey Alfonso X El Sabio. El acto ha contado igualmente con la presencia de una escuadra a caballo de la Policía Local.

Con este acto, de marcado carácter histórico y devocional, la Hermandad de Las Tres Caídas pretende recuperar el culto público a una imagen que cuenta con siete siglos de existencia y que está considerada como la más antigua de Jerez. La talla de Santa María de Guadalupe (que se encuentra actualmente en proceso de restauración) data de 1340 y según los relatos históricos fue donada por el Rey Alfonso XI como exvoto tras la victoria cristiana en la Batalla del Salado.