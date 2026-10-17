La alcaldesa de Jerez (Cádiz) asiste a La Velá del Sur para "visualizar el tejido comercial" de la zona

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en Adecosur. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido, acompañada por miembros del Gobierno municipal, a la inauguración de la Velá del Sur, una actividad organizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez Adecosur, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez que tiene como objetivo "visualizar el tejido comercial y empresarial de dicha zona".

Según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota, el evento se celebrará hasta la medianoche en el entorno de la Piscina Manuel Mestre y contempla pasacalles, un 'street market', música en directo, talleres participativos desarrollados por asociaciones de la zona, actividades infantiles gratuitas --hinchables, pintacaras, puesto de palomitas, cuentacuentos-- y un espacio dedicado a la hostelería habilitado por la Hermandad de la Sed.

Durante esta jornada festiva se recibe a los integrantes de la decimoquinta Ruta Cicloturista Benéfica 'Cristo de la Sed', se podrá participar en talleres de reanimación cardiopulmonar, zumba, bachata, flamenco 'fitness' o crochet y se podrá disfrutar de las actuaciones de 'Voces con solera', 'Rey de copas' y 'Raíces flamencas'.