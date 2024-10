La alcaldesa de Jerez (Cádiz) defiende su presupuesto para 2025 en Hacienda y le pide "oxígeno" para ejecutarlos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, ha defendido en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el proyecto de presupuesto municipal para 2025, a la par que ha pedido al Gobierno de España "el oxígeno presupuestario que necesita".

En una nota, la alcaldesa ha asegurado que ha habido "un compromiso" por parte de la Secretaría General de Hacienda de darle "una pronta respuesta" en relación a la necesidad de que haya "una decisión política" por parte del Gobierno de España que brinde a Jerez ese "oxígeno presupuestario".

Junto con el interventor, tesorero y responsable técnico del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez, María José García-Pelayo ha expuesto en la reunión en Madrid que se han esbozado "unas cuentas realistas y muy necesarias para el próximo año 2025", después de que se encontrara con que "el anterior Gobierno local prorrogó el presupuesto de 2022 y aumentó la deuda en más de 330 millones de euros en sus ocho años de mandato".

"El escenario ahora es totalmente contrario", ha recordado, defendiendo que "por primera vez se ha hecho frente a la deuda del Ayuntamiento y la estabilización económica y financiera es una realidad incuestionable". De hecho, ha abundado, "en un año se ha congelado el aumento de deuda y se han afrontado amortizaciones de unos 25 millones de euros frente a los cero euros de deuda que se pagaron entre junio de 2015 a junio de 2023".

Así, en la reunión mantenida se ha planteado el "seguir pagando" esa deuda pero aclarando que "necesitamos mecanismos que permitan encajar esos pagos dentro de las irrenunciables mejoras de los servicios públicos del municipio", en palabras de la alcaldesa. "Queremos seguir pagando a Hacienda pero necesitamos una alternativa que nos permita confeccionar un Presupuesto municipal prestando servicios de calidad e impulsando el desarrollo económico, cultural y social de la ciudad", ha manifestado.

Del mismo modo, ha destacado ante los responsables de Hacienda que en el último año "se ha congelado la evolución al alza de la deuda" y hay "otros indicadores positivos" en relación a la estabilización de la deuda, como la ausencia de petición de necesidad financiera para pago de sentencias en 2025, y la disminución del importe del préstamo del Fondo de Ordenación en 2025 para banca privada por el vencimiento de seis operaciones en mayo del próximo año.

Esto significa, ha dicho, que "frente a un aumento exponencial de la deuda financiera en los ocho años de Gobierno del PSOE, el Estado tendrá a partir de ahora que hacer menos esfuerzo financiero con Jerez gracias a la labor de control y estabilización que estamos llevando a cabo desde el minuto uno del mandato".

En última instancia, la alcaldesa, apelando al informe de la AIReF que describe "la situación crítica" del Ayuntamiento de Jerez, ha aseverado que "no tiramos la toalla" y que espera que Hacienda "sea sensible" porque "no hemos ido a mendigar más dinero, sino a buscar soluciones técnicas para encajar el presupuesto de 2025", un documento "muy necesario" ya que el actual "en prórroga" se refiere a las cuentas de 2022 y "con un contexto de incremento generalizado del gasto en las grandes corporaciones, un 31% más en el periodo 2019-2024, según datos de la propia AIReF".