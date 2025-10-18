La alcaldesa de Jerez (Cádiz) reconoce los 25 años de compromiso por la igualdad de la Federación Sol Rural

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el acto '25 años sembrando en Igualdad' de la Federación de Mujeres Sol Rural. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha reconocido este sábado los 25 años de "compromiso, esfuerzo y trabajo por la igualdad" de la Federación de Mujeres Sol Rural en el acto que, bajo el lema '25 años sembrando en Igualdad', se ha celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural en el Centro Cultural de la Barca de la Florida ante un aforo "repleto de asistentes".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la primera edil ha agradecido la labor de Paqui Gago, quien durante años ha estado al frente de la federación y ahora es la presidenta de honor, reconocimiento que ha hecho extensible a las 24 asociaciones que conforman la federación y a las mujeres e instituciones que han acompañado durante estos años a la Federación Sol Rural.

Además de García-Pelayo, han estado presente el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno; la diputada provincial del Área de Igualdad, presidenta del GDR Campiña de Jerez y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Susana Sánchez Toro; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, Blanca Merino; el alcalde de La Barca de la Florida (Cádiz), Alejandro López Valenzuela; la presidenta de la Federación Sol Rural, Rocío Ocaña Garrido y miembros de la junta directiva de la Federación Sol Rural.

La regidora jerezana ha subrayado que durante estos 25 años la Federación Sol Rural "se ha distinguido por la promoción de la igualdad en el medio rural, por la dinamización y potenciación del tejido asociativo de las mujeres rurales, por la mejora del acceso de las mujeres a la cultura y a las nuevas tecnologías, por la promoción del empleo, los hábitos saludables y la recuperación de las tradiciones".

Asimismo, García-Pelayo ha reconocido que "la vida de las mujeres rurales no ha sido fácil" durante estos años porque muchas de ellas han vivido "como esposas, madres, abuelas en un entorno de desigualdad".

La alcaldesa ha reiterado el compromiso del Gobierno de Jerez de la Frontera con la Federación, concretando que el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Sol Rural en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 para la ejecución del proyecto 'Mujeres Rurales: identidad cultural'.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la provincia, Francisco Moreno, ha valorado "el esfuerzo y la dedicación" de las mujeres y su "destacada" contribución al desarrollo rural.

Además, ha hecho referencia al Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar en Andalucía y a las medidas, acciones y recursos que se ponen en marcha para "visibilizar y potenciar la labor de las mujeres en el sector primario".

Al hilo, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), representado por la coordinadora provincial del IAM, Blanca Merino, ha destacado el "trabajo incesante" de las mujeres en el entorno rural, así como el "gran papel" que desempeña el asociacionismo.

Con el desarrollo de este proyecto se quieren hacer visibles las aportaciones de las mujeres a la cultura jerezana "con perspectiva de género" trabajando con el "tejido asociativo de mujeres, su acceso a la cultura, sus conocimientos y sus aportaciones" dentro de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

El acto ha tenido la lectura del manifiesto de las Mujeres Rurales y la entrega de una placa conmemorativa, como "reconocimiento a algunas de las mujeres e instituciones" que han acompañado durante estos años a la Federación Sol Rural, al que ha seguido la proyección del video '25 Años Sembrando Igualdad', se ha puesto el broche final a un acto que ha conmemorado los 25 años de andadura de la Federación que agrupa asociaciones de la zona rural de Jerez.