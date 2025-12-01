La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta los más de 100 empleos generados con la apertura de Obramat

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de la empresa Obramat en Luz Shopping. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este lunes a la inauguración de las instalaciones de Obramat, una gran superficie de distribución especializada en la construcción y la reforma que ha abierto en Luz Shopping, resaltando los más de 100 empleos que ha generado esta nueva apertura en la localidad.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el de Jerez es el almacén número 39 de la compañía y el séptimo de Andalucía, comunidad en la que ya cuenta con tiendas en Alcalá de Guadaíra y Bormujos, en la provincia de Sevilla, en Málaga, en Vícar (Almería), en Córdoba y en Los Barrios, también en la provincia gaditana.

García-Pelayo ha estado acompañada en esta inauguración de Antonio Bullido, director general de Obramat Iberia, Dimas Fernández Sánchez, director encargado de la apertura de Jerez, el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y la delegada de Empleo, Nela García.

Allí ha destacado que "detrás de una empresa van muchísimos puestos de trabajo" por lo que les ha agradecido el "traer a los Reyes Magos por anticipado a nuestra ciudad". Como ha expresado, "no hay mejor noticia para Jerez que que el empleo siga creciendo", añadiendo que "todos tenemos una ilusión compartida, que la gente viva mejor".

"Para la ciudad es un auténtico honor que Obramat haya elegido Jerez y ojalá veamos cómo se consolida y además crece", ha manifestado García-Pelayo, quien comentado a esta empresa que Jerez "puede darle mucho trabajo", al hacer referencia a las obras que se están desarrollando en el centro histórico y a la construcción de nuevas viviendas, "hasta 1.800 muchas de ellas de VPO para que todos puedan acceder a ese sueño".

Igualmente, ha recordado que el 43% de las empresas que se han creado este año en la provincia "lo han hecho en Jerez", y que se está apostando por "otros sectores que os pueden dar carga de trabajo", ya que 52 empresas se han presentado para instalarse en los suelos de aeropuerto para desarrollar un polo aeronáutico.

Antonio Bullido, director general de Obramat Iberia, ha agradecido a la alcaldesa y a miembros de la corporación local su presencia por compartir la apertura de este almacén, que es el segundo en la provincia. Así, ha defendido su "apuesta" por la tierra andaluza "que nos vio nacer hace casi 19 años", al contar con más de un centenar de proveedores de esta región y al crear "1.200 puestos de trabajo directos".

"Son datos para estar orgullosos por nuestro compromiso con el territorio y los profesionales que hacen posible el progreso de esta comunidad", ha aseverado.

Las instalaciones de Obramat en Jerez cuentan con una sala de ventas interior de más de 5.600 m2, una zona de venta exterior de más de 2.400 metros cuadrados y un área reservada a logística de más de 2.700 m2. El parking total en el módulo del centro comercial es de 424 plazas, estando 287 plazas frente a Obramat y el resto, 137 plazas, frente al nuevo operador que abrirá sus puertas.

Obramat se constituyó en 2005 con el fin de desarrollar en España grandes superficies de distribución especializadas en el mercado de la construcción y la reforma. Forma parte de Grupo Adeo, tercer grupo mundial del sector del bricolaje, el DIY, la reforma y la construcción, con 150.000 empleados en Francia, Polonia, Italia, Portugal, Brasil y España.

Cuenta en la península ibérica con 7.150 empleados, de los cuales 6.900 son nacionales y 1.170 de Andalucía, habiendo 237 en la provincia de Cádiz entre sus dos centros. En 2025 han realizado dos aperturas, el primer almacén en Portugal y este de Jerez. Para el 2026 el plan de expansión está enfocado en cuatro aperturas: Girona, Ourense, Murcia y Narón.