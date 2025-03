La alcaldesa de Jerez (Cádiz) tiende la mano a CCOO para crear empleo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la delegada municipal de Empleo, Nela García, ha asistido este jueves al XVI Congreso Provincial que el sindicato CCOO ha celebrado en la ciudad, tendiendo la mano del Ayuntamiento al sindicato para la creación de empleo.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que CCOO es "la primera fuerza sindical de la provincia", con siete federaciones distintas --Industria, Sanidad, Servicios a la Ciudadanía, Pensionistas, Servicios, Enseñanza y Hábitat-- y 24.700 afiliados, de los cuales 2.332 son delegados.

La alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a CCOO por la invitación a un congreso que en su opinión "va a marcar una nueva etapa no solamente para el sindicato sino también para la provincia y para Jerez", una ciudad que "valora mucho" el papel de las plataformas sindicales como "agentes dinamizadores, de creación de empleo y transformación social".

García-Pelayo ha destacado de la reelegida secretaria general, Inmaculada Ortega, "su capacidad para liderar y hacer equipo desde la unidad sindical y escuchar y atender a los ayuntamientos".

Sobre ella, ha dicho que ha formado "un tándem magnífico" para abordar problemas de la ciudad, firmar convenios "importantes" o conseguir que la Zona de Gran Afluecia Turística (ZGAT) "vuelva a unos criterios de sentido común". "Hemos aprendido mucho de ella y de este sindicato, por lo que seguiremos en este camino de mano tendida y escucha activa lo que siempre será positivo a la hora de generar empleo, que es el objetivo común que compartimos", ha añadido.

En este sentido, la regidora ha recordado los 2.108 nuevos empleos creados en la ciudad y se ha referido al trabajo conjunto hecho en torno a la ZGAT, que "se ajustará a la realidad de la ciudad sin ir contra nadie". Sobre esto, ha dicho que "no podemos guardar silencio si se toman decisiones que no son positivas para los trabajadores y que no aportan nada a la ciudad".

Por su parte, Inmaculada Ortega ha señalado que ha sido "un verdadero orgullo" representar a esta organización durante estos cuatro años en la provincia y que tienen por delante "grandes retos" para representar a los trabajadores y trabajadoras que tienen "miles de rostros". Así, ha apuntado a que CCOO es "el primer sindicato de este país porque está presente en la mayoría de los sectores del mundo del trabajo".

Ortega resultó elegida como secretaria general con casi la totalidad de los votos en el último congreso celebrado en mayo de 2021 y ha encabezado la única candidatura presentada para la cita de este año, optando de esta manera a la reelección.

Accedió a la secretaría general de CCOO de Cádiz tras una trayectoria sindical que le llevó a asumir la secretaría general del sindicato en el Campo de Gibraltar y la secretaría provincial de Condiciones de Trabajo.