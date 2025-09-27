La alcaldesa de Jerez clausura el VII Curso de Formación del Colegio de Administradores de Fincas provincial

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, ha asistido a la clausura del curso de formación de los Administradores de Fincas. - MANU LÓPEZ IGLESIAS/AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha participado este sábado en la clausura del VII Curso de Formación y Perfeccionamiento 'Paco Gil', organizado por el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, que preside Carlos Osma.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Jerez y ha contado con la participación en esta iniciativa formativa de unos 130 administradores de fincas de la provincia, según una nota del Ayuntamiento.

Bajo el título 'Revoluciona tu despacho y tus Comunidades de Propietarios' se ha abordado el papel de la formación y el avance tecnológico para fomentar la evolución en este campo de la gestión de las comunidades de propietarios.