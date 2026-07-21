La alcaldesa de Jerez convoca este viernes 24 de julio el Pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad

Archivo - Imagen de uno de los plenos del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha convocado un Pleno extraordinario el próximo viernes, 24 de julio, a las 16 horas, que tendrá como único punto del orden del día el Debate sobre el Estado de la Ciudad, "para promover la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana en los asuntos que les afectan en su día a día".

"Durante esta sesión plenaria se dará cuenta de los proyectos y estrategias de ciudad que está desarrollando el Gobierno municipal para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía y promover el desarrollo económico de la ciudad", ha explicado en una nota.

García-Pelayo también ha señalado que "este Gobierno municipal gobierna para toda la ciudad y siempre tiene la mano tendida al resto de grupos municipales para trabajar juntos por Jerez, por lo que quiere que durante el Pleno se promueva un debate constructivo que sirva para seguir mejorando Jerez con las aportaciones de los distintos grupos".

El debate se iniciará con una intervención de la alcaldesa sobre la situación general de la ciudad y de las líneas maestras de su acción de Gobierno. Posteriormente, intervendrá durante un tiempo máximo de 30 minutos el portavoz de cada grupo político, en orden de mayor a menor.

Por su parte, la alcaldesa podrá contestar a las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos de forma individual o conjunta, concediéndose posteriormente un turno de réplica con una duración máxima de cinco minutos por cada grupo, cerrando el debate la alcaldesa.

Según ha indicado el Ayuntamiento, la celebración del debate fue informado a los portavoces de los diferentes grupos municipales este lunes y ha sido convocado formalmente este martes, "con una antelación suficiente como viene siendo habitual en este mandato y a diferencia de los años de gobierno socialistas, cuando la oposición era informada y convocada apenas unas horas antes de celebrarse dicho debate".