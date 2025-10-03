La alcaldesa de Jerez expresa su rechazo al marco de la PAC que pone en peligro la estabilidad del sector agrícola

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mostrado este viernes su respaldo a las organizaciones agrarias y cooperativas con quienes ha coincidido en un rechazo a las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

"Estamos en un momento decisivo en el que necesitamos seguir produciendo como tierra de campo que somos moviendo una economía tan importante como la del sector primario", ha dicho la alcaldesa, que ha exigido a todos los responsables políticos "que sean sensibles con el campo y que dejen de echar la soga al cuello de los agricultores".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, García-Pelayo ha añadido que "con la propuesta que está encima de la mesa se puede producir una reducción muy importante de los fondos que reciben de en torno al 22% en la provincia de Cádiz, y eso es algo que no se puede consentir". "Además perderíamos el pilar de desarrollo rural que para nuestra tierra es esencial, por lo que no valen las palmaditas sino que es necesario estar a la altura de lo que el campo demanda todos los días".

La alcaldesa se ha manifestado así al comienzo de la jornada que bajo el título de 'Mano de obra en el campo: soluciones para el empleador agrario', que se ha celebrado en la sede de Asaja Cádiz en Jerez, acompañada por la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.

Por su parte, la consejera ha manifestado que "la falta de perfiles profesionales es un problema que parece se está convirtiendo en endémico porque es común a todos los sectores productivos, pero es verdad que en el caso de la agricultura cobra un significado especial porque se puede resentir la aportación que hace el sector al valor agregado bruto de Andalucía".

La jornada se ha desarrollado con especial atención a los retos estructurales que enfrenta el sector en cuanto a disponibilidad, cualificación y estabilidad de la mano de obra, así como con la intención de promover el conocimiento y el cumplimiento de la legislación vigente, evitando posibles sanciones, según ha indicado el Ayuntamiento.