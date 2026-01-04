La alcaldesa de Jerez de la Frontera recibe a la campeona de España de tenis en silla de ruedas, Laura Sambruno

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, recibe a la jugadora de tenis, Laura Sambruno. - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al delegado de Deportes, Tomás Sampalo y la delegada de Comercio, Nela García ha recibido, en el Ayuntamiento, a la campeona de tenis, Laura Sambruno, quien se ha proclamado campeona de España de tenis en silla de ruedas 2025.

La tenista ha estado acompañada en esta recepción por su marido y entrenador, Moisés Cubiella y sus hijos Iker y Adriana, según una nota remitida por el Consistorio

Por su parte, Laura Sambruno ha manifestado sentirse muy contenta de la campaña efectuada durante 2025. "Para 2026 me voy a centrar en los trofeos internacionales". De hecho, en el primero que participará será en Bolton, en el Reino Unido.

La alcaldesa María José García-Pelayo ha felicitado a la campeona jerezana indicando que "su deportividad y su esfuerzo son dignos de admiración". "Como alcaldesa de Jerez y jerezana no tengo palabras para decirle a Laura lo orgullosa que nos sentimos de todos sus logros. Es un ejemplo a seguir", ha afirmado.

También la primer edil ha manifestado que "esta segura que ese reto que se ha marcado de triunfar internacionalmente será conseguido y el próximo año estaremos aquí recibiendo a una deportista jerezana, campeona en Europa".

Laura Sambruno empezó a practicar tenis adaptado como entrenamiento en enero de 2024 y en marzo disputó su primer torneo competitivo de esta modalidad para personas con discapacidad. Previamente había pertenecido al Club Natación Jerez (1998 a 2011) y también había jugado al fútbol-sala en el Guadalcacín 2010-2012, siendo la máxima goleadora en 2012.

También había sido jugadora de tenis de 2000 a 2012, así como jugadora de pádel de 2010 a 2012. Un accidente en moto cambió su vida a los 19 años. Es instructora regional de tenis, tiene además formación en 'coaching deportivo' y 'gestión de instalaciones'.

Junto a su marido y entrenador, Moisés Cubiella, y madre de dos hijos, pertenece a la Escuela 'Innovation Tennis & Sports', única en la provincia de Cádiz para tenis adaptado y una de las cuatro existentes en Andalucía junto a las de Sevilla, Linares y Marbella. La escuela tiene sede en las instalaciones de The Racket Club Chapín ubicadas junto al Complejo Chapín y que gestiona a través de concesión Unei.