Alcaldesa de Jerez reorganiza su gobierno tras la marcha de José Ángel Aparicio para ser delegado territorial

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado este viernes los cambios que se producen en el gobierno municipal debido al próximo nombramiento como delegado territorial de Educación de José Ángel Aparicio, lo que motiva su salida del Ayuntamiento.

Así, Tomás Sampalo entrará en el gobierno en cumplimiento de la Ley Electoral, ocupando la Delegación de Salud y Deportes, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha agradecido a José Ángel Aparicio su labor al frente de la Delegación de Desarrollo Educación, Formación Profesional, Universidades y Deportes, y le ha deseado "toda la suerte" en su nuevo cargo de delegado territorial. Aparicio, ha afirmado, "cuenta con una trayectoria que le avala, no sólo como director del IES Coloma sino por su gestión municipal".

La alcaldesa ha agradecido también a la Junta de Andalucía, a su presidente, Juanma Moreno, y al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que "de nuevo cuenten con un jerezano para dirigir una Delegación Territorial".

En su intervención ha dedicado palabras de elogio para la anterior delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, por "el esfuerzo realizado y a la que debemos, entre otros asuntos, la retirada de los barracones del IES Lola Flores".

Sobre la salida de Aparicio, ha asegurado que eso supone una redistribución de competencias en las delegaciones municipales, de tal forma que Tomás Sampalo asuma ahora la Delegación de Salud y Deportes, Nela García Jarillo las competencias de Educación además de Empleo y Comercio y Consumo, Ignacio Martínez las competencias de Empresa y Trabajo Autónomo además de Seguridad y Transformación Digital, y Yessika Quintero las competencias de Recursos Humanos además de Inclusión Social, Infancia y Mayores.

Aprovechando esta reorganización las tenencias de Alcaldía y Delegaciones asumirán nuevas competencias. A este respecto, la alcaldesa ha explicado que "después de dos años hemos detectado que hay proyectos y estrategias que necesitan tener claramente definidas sus competencias".