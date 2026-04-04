La alcaldesa de Jerez visita el estudio de tatuajes y piercing de Jesús Romero por su 20 aniversario

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, visita el estudio de tatuajes y piercing de Jesús Romero por su 20 aniversario. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado el estudio de tatuajes y piercing 'Piki Tatoo' de Jesús Romero, ubicado en la avenida de Méjico número 8, que ha celebrado su veinte aniversario como tatuador con la organización de un evento denominado 'De la Granja al Mundo' y que ha reunido a familiares y amigos.

Según una nota emitida por el Ayuntamiento de Jerez, en este contexto, la alcaldesa ha felicitado al tatuador por sus dos décadas de trayectoria desde que comenzó de manera autodidacta hasta convertirse en un profesional especializado en un estilo realista en blanco y negro y en proyectos de gran formato, sumando una experiencia nacional e internacional.

Así, García-Pelayo ha agradecido la implicación de Jesús Romero con la ciudad con la potenciación del mundo del tatuaje y del piercing y su aportación a la difusión del nombre de Jerez gracias a los numerosos reconocimientos profesionales que ha logrado a lo largo de su carrera. Romero ha desarrollado nueve estancias profesionales en Canadá y ha trabajado en Los Ángeles, participando en sesiones con celebridades como Post Malone y jugadores de la NFL.

En todos estos años, ha atesorando diversos reconocimientos como los segundos premios de 'Premio Black & Grey-Castellón Tattoo Convention 2011' y 'Negro/Gris-Castellón Tattoo Convention 2011', los terceros premios 'Mejor Obra del Día-Mulafest Madrid 2012', 'Realismo Black & Grey-Costa Rica 2015', 'Premio Negro/Gris-Costa del Sol 2023' y 'Black & Grey-Global Tattoo Magazine' y en 2016 consiguió el título al 'Mejor Tatuaje Curado Femenino-Sevilla Tattoo Convention 2016'.

Actualmente, y haciendo una apuesta por la innovación, este tatuador jerezano realiza sesiones bajo sedación en colaboración con Miguel Bohigues en Valencia, dentro de un entorno clínico autorizado, y continúa expandiéndose a nivel internacional con la intención de participar en la Convención Internacional de Bucaramanga (Colombia).