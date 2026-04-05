Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

Archivo - Imagen de archivo de una protesta contra las autoridades iraníes en Karaj (Irán) a principios de año - -/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país.

Las protestas comenzaron a finales de año, cuando unas concentraciones iniciales contra la situación económica del país comenzaron a ganar tracción hasta convertirse en un estallido en firme contra las autoridades.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

En cualquier caso, la consecuencia fue un enorme derramamiento de sangre: fuentes oficiales iraníes han llegado a confirmar más de 3.000 muertos mientras Estados Unidos asegura que las cifras reales se cuentan por decenas de miles.

En este contexto, Trump ha declarado a la cadena Fox News que, en un momento dado, ordenó el envío de armamento a los manifestantes a través de la oposición kurda-iraní en el oeste del país. "Un montón de armas que enviamos a través de los kurdos", ha aseverado el presidente de Estados Unidos en una decisión que finalmente fue infructuosa.

A estas alturas, el presidente sospecha que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.