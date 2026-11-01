La alcaldesa urge al Gobierno a interceder con Iberia para aumentar los vuelos desde Jerez (Cádiz) tras el accidente

Archivo - Una avión aterrizando en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su malestar con Iberia tras conocer que no se ampliará el número de vuelos durante las próximas semanas en las que no habrá conexión ferroviaria directa entre Jerez y Madrid debido al accidente ocurrido en Urda (Toledo) esta pasada semana.

García-Pelayo ha exigido al Gobierno de España que "interceda con Iberia para que aumente los vuelos desde el aeropuerto de Jerez, como la compañía ha hecho desde Sevilla y Málaga", donde se han incrementado el número de plazas de manera considerable estos días, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

"Cuando ocurrió el accidente de Adamuz, Iberia aumentó las plazas, aunque fueran solo una frecuencia más tres días de la semana, pero es que en esta ocasión ni eso", lamenta García-Pelayo. Por ello, considera que "es necesario adelantar la mesa de la conectividad, convocada por el Gobierno de España a través de Aena para el 23 de noviembre, ya que esa fecha es tarde ante el nuevo escenario y necesitamos que se nos escuche a todos alto y claro y se ofrezcan alternativas".

La regidora jerezana no entiende la decisión de Iberia y lo achaca a la nefasta gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "llevan ocho años hundiendo al aeropuerto de Jerez con decisiones que nadie entiende, como la marcha de Ryanair o la negativa a la ampliación de la pista, que ha hecho que se reduzca el número de vuelos, también de la propia Iberia".

Con todo ello, y en previsión de que la línea ferroviaria no se reanude pronto y en especial, debido a la total desconfianza que ha terminado generando el uso del tren en este país, García-Pelayo insiste en que "el Gobierno de Sánchez se siente hoy mismo con Iberia y solucione la situación", reclamando igualmente al resto de partidos políticos de la ciudad "unión ante este nuevo desprecio a Jerez y a la provincia de Cádiz".