El Ayuntamiento autoriza actuaciones de Endesa para reforzar la calidad del suministro eléctrico en Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha otorgado las primeras licencias para un conjunto de actuaciones que va a llevar a cabo la compañía Endesa con el fin de garantizar y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la localidad.

En total, se ejecutarán 26 proyectos repartidos por distintos puntos de la ciudad, consistentes en la reconfiguración a 15 kilovatios de las líneas subterráneas de media tensión, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El conjunto de actuaciones abarca una longitud total de 6.264 metros y un importe de ejecución de 647.400 euros.

Además de minimizar el riesgo de fallos en el suministro, estos trabajos tienen como objetivo evitar caídas de tensión o descensos en el nivel de voltaje de la energía eléctrica.

Hasta la fecha se han autorizado siete de las 26 actuaciones previstas por la compañía. Así, las licencias se seguirán concediendo de forma escalonada para favorecer la coordinación entre Endesa y el Ayuntamiento en relación a estos trabajos, dada la amplitud del ámbito de actuación.

En este sentido, se ha destacado que la ejecución de las obras se planteará por Endesa en colaboración con la Unidad de Subsuelo del Ayuntamiento, desde donde se hará un seguimiento de las mismas y se recepcionarán una vez estén concluidas.

Las zonas proyectadas para acometer estas labores de refuerzo son las avenidas San Joaquín, Olimpiada, María Auxiliadora, Comedia, Amontillado y Delicias; las calles Ursulinas, Velázquez, Bizcocheros, Santo Domingo, Tablao, Lechugas, Asta, Jardinillo, Carpinteros, Frambuesa, Perillo, Carrizosa, Gibraleón, Tornería y San Cristóbal.

Igualmente, estos trabajos se acometerán también en zonas de Princijerez, la urbanización Torrelobatón, la Plaza Salvador Allende, Plaza del Clavo y Plaza del Progreso.