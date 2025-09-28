El Ayuntamiento concede la Medalla de Oro de Jerez a la imagen de Nuestra Señora de Las Angustias

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez (Cádiz) ha aprobado el inicio del procedimiento para la concesión del título de la Medalla de Oro de Jerez a la imagen de Nuestra Señora de Las Angustias, titular de la Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, esta proposición viene motivada "por la enorme devoción y fervor que han venido profesando desde tiempo inmemorial los fieles de nuestra ciudad, veneración que se ha mantenido ininterrumpida durante los cinco siglos de historia que la unen al pueblo de Jerez", tal y como consta en su correspondiente expediente.

Con este acuerdo, se da respuesta a la solicitud de la Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias, que había propuesto la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a su titular para conmemorar la celebración, durante este año 2025, del Centenario de la Reorganización de esta Antigua y Venerable Hermandad, ocurrida en el año 1925.

Para ello, esta entidad presentó en el Ayuntamiento las firmas recogidas para la adhesión a la solicitud de la Medalla de Oro, que se elevan a 1.679 entre particulares, personas pertenecientes al mundo cofrade, empresas y otros colectivos.

Según se explica en la documentación relativa a este expediente, "por mediación de Nuestra Señora de Las Angustias, su hermandad sigue auxiliando y protegiendo a aquellos jerezanos y foráneos más desfavorecidos, sin distinción de clase, raza o creencia, todo ello mediante el desarrollo de una importante obra social, en forma de colaboración económica y humana con distintos centros asistenciales".

Asimismo, y en relación a esta imagen tan venerada, se destaca que existen lazos históricos de unión entre el pueblo de Jerez y la vieja "Hermandad del Humilladero", además de ser referente de muchos ciudadanos.